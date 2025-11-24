馬年禮盒出爐！Rivon瓷器禮盒、Pinkoi金馬聯名開運款，打造馬年最強祝福！

另外，設計購物平台Pinkoi則是和金馬官方合作推出限定「驫向金馬聯名禮盒」，以馬年開運寓意為核心，融合台灣設計師的精緻手藝，打造出象徵「好運驫來」的轉運禮盒，內容物包含馬擴香紙鎮、特調轉運精油。馬年是奔跑、突破和再出發的象徵，而「驫向金馬聯名禮盒」正是以這樣的寓意，讓大家在新的一年迎向屬於自己的好運與新方向，無論是作為送禮或是犒賞自己的禮物，都能讓這匹「馬」成為生活中溫柔又有力的祝福。

Pinkoi驫向金馬聯名禮盒。（圖／Pinkoi提供）

