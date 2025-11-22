馬年禮盒出爐！Rivon瓷器禮盒、Pinkoi金馬聯名開運款，打造馬年最強祝福！

（圖／品牌提供）

即將迎接充滿奔騰能量的馬年，各大業者早已蓄勢待發，紛紛端出兼具設計感與祝福寓意的精美禮盒，為新春增添儀式感。Rivon禮坊以「花舞悅禮」為主軸，把品牌象徵的「心花」化成綻放的祝福，並攜手台灣新銳藝術家吳騏推出限量「旺福馬瓷器禮盒」，結合寓意、創作與收藏性，為送禮帶來更多層次；而Pinkoi則是與金馬官方合作，以「驫向金馬」為名打造開運禮盒，象徵新的一年奔向更遠的方向。

Rivon禮坊禮盒系列以「花舞悅禮」為主軸概念，將品牌代表「心花」作為情感核心，象徵喜悅綻放、希望與豐沛的生命力。Rivon禮坊今年特別結合「藝術收藏」與「新春寓意」兩大亮點，隆重推出與台灣新銳藝術家吳騏（57） 聯名的限量「旺福馬瓷器禮盒」，瓷器上的浮雕乘載著豐盛祝福，蝴蝶帶出「馬上有福」意象，乘著夢想出發、迎向美好目標；胸前山脈及馬踏青雲代表胸懷遠大、平步青雲，更以許多象徵性圖騰獻上年年有餘、好運旺來、吉祥發財的新春祝福，藝術家吳騏的經典創作角色「小白雲」也被融入設計中，為這片土地帶來風調雨順的祈願。

「旺福馬」系列提供「旺福馬瓷器禮盒」、「旺福馬撲滿禮盒」與「旺福馬撲滿」三款可選購，「旺福馬瓷器禮盒」內含禮坊新品「花生可可牛軋」，採用台灣地花生與香醇可可融合濃郁奶香的黃金比例，香氣濃郁的迷人口感，是讓人回味不已的幸褔滋味。

Rivon禮坊隆重推出與台灣新銳藝術家 吳騏（57） 聯名的限量「旺福馬」瓷器禮盒，以「在地永續，幸福延續」為創作發想，搶攻馬年藝術禮盒市場 。（圖／Rivon禮坊提供）

另外，設計購物平台Pinkoi則是和金馬官方合作推出限定「驫向金馬聯名禮盒」，以馬年開運寓意為核心，融合台灣設計師的精緻手藝，打造出象徵「好運驫來」的轉運禮盒，內容物包含馬擴香紙鎮、特調轉運精油。馬年是奔跑、突破和再出發的象徵，而「驫向金馬聯名禮盒」正是以這樣的寓意，讓大家在新的一年迎向屬於自己的好運與新方向，無論是作為送禮或是犒賞自己的禮物，都能讓這匹「馬」成為生活中溫柔又有力的祝福。

Pinkoi驫向金馬聯名禮盒。（圖／Pinkoi提供）

