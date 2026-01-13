馬年禮盒200元有找 CAMA日式重箱藏寓意 85度C好禮免費拿

CAMA CAFE首次推出多層禮盒概念，設計融入日本傳統染織技藝，滿足重視職人與藝術品味的消費者送禮需求。（CAMA CAFE提供／朱世凱台北傳真）

迎接春節到來，連鎖咖啡品牌新年禮盒陸續亮相，85度C推9款春節禮盒迎戰，內含人氣中式點心及西式經典烘焙品，強調平價卻不失質感，預計檔期可售出3萬4000盒；CAMA CAFE推出「御節咖啡重箱」春節禮盒，以日本慶賀新年的御節文化進行發想，創意十足。

每年春節，傳統日本家庭都會準備「御節料理」，將代表吉祥與福氣的料理，放入精緻的「漆器重箱」中，象徵著一整年幸運也能夠層層堆疊，充分展現日式文化之美。CAMA CAFE以此御節文化為靈感打造「御節咖啡重箱」春節禮盒，最低499元起，規畫「經典單層」、「雅致雙層」與「奢華三層」三種不同規格，禮盒與咖啡包裝設計更融入西陣織與友禪染等日本傳統染織技藝，讓消費者收到禮盒就能感受到滿滿的日式藝術風格。

三層禮盒當中的第一層和風微醺酒香咖啡，搭配鑽石沙布蕾與莓果雪球，讓咖啡本身的酒香、蜜果甜感成為主調；第二層堅果爵士咖啡輔以兩款可可餅乾，強化其堅果調厚實香氣；第三層充滿莓果酸香的莓果女伶咖啡，則搭配酸甜的櫻餅與蔓越莓杏仁餅乾，使莓果風味更加凸顯。春節禮盒即日起於全台CAMA CAFE門市、豆留系列旗艦店與品牌官網電商販售，經典單層禮盒售價499元、雅致雙層禮盒售價899元、奢華三層禮盒售價1699元，大量購買亦有9折至85折不等的專屬折扣。

85度C今年9款年節禮盒以簡約和科技感為設計核心，在傳統節慶氛圍中注入創新氣息，禮盒特別強調豐盛感與分享性，內容橫跨中西式烘焙點心，打完折最低190元起，分別為「福韻迎春綜合禮盒」、「甜蜜鬆果綜合禮盒」、「肉鬆麻糬酥餅禮盒」、「GOLDEN一路發長條蛋糕」等，1月15日起到3月3日至全台門市預購指定禮盒即享85折，購買禮盒再加送紅包袋，數量有限。除了門市購買，1月15日起到2月10日期間，消費者還可用App禮盒跨店轉贈，輕鬆在手機下單支付，不受地域限制，可直接線上轉贈親友。

