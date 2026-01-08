馬年精品太犯規！Burberry把百年戰馬請回來、Balenciaga用街頭風搶鏡…荷包請看緊

（圖／品牌提供）

馬年一到，各大精品紛紛把「馬」請上伸展台，從圖騰、剪裁到工藝細節全面開跑，氣勢一個比一個強。這種年度限定系列就是最迷人的存在，既有文化寓意，又自帶收藏價值，還能在社群上刷一波存在感！立刻來搶先看各大品牌誰的馬年系列最有態度？

Burberry百年戰馬，華麗再進化

說到馬，Burberry完全是資優生代表。馬年系列直接聚焦品牌靈魂角色—戰馬騎士，以水彩水墨筆觸重新描繪，再用金屬刺繡、十字繡與貼花徽章堆疊出細節層次，近看精緻、遠看氣勢全開。這個誕生於1901年的標誌，象徵保護、榮譽與創新，今年在新禧紅色基調中顯得特別有福氣。紅色Burberry格紋致敬百年傳承，包款與配件全面換上限定戰馬騎士圖案，年節送禮或自留都很有「懂行」的底氣。

Balenciaga街頭馬年，態度先行

如果覺得過年一定要很傳統，那Balenciaga會直接打破你的想像。2026新年系列走的是高調街頭路線，超大尺寸手寫體Balenciaga Paris印花毫不客氣地佔滿視覺版面，運動套裝、T-Shirt、連帽衫、圍巾通通來。

亮點之一是淺灰色Arena皮革打造的Le City East-West包款，帥氣中帶點叛逆。部分單品還以全幅品牌標誌做出漸層效果，層次感拉滿，非常適合用疊搭方式過一個不無聊的新年。

Chloé法式浪漫的馬術詩意

Chloé的馬年限定，走的是優雅派。品牌經典馬形標誌被重新演繹，搭配熱烈紅、溫柔裸色與復古牛仔藍，法式隨性中多了節慶溫度。從短袖、針織到丹寧一應俱全，束袖高領夾克結合馬鬃與馬銜扣細節，低調卻很有故事。丹寧單品上的馬匹造型連結與黃銅鉚釘，讓簡約設計多了精緻靈魂。

包款更是亮點，Spin小號手提包推出全新淺金色和杏仁糖色，飾有“Chloé”字母與馬形徽標的鏈條增添靈動感；黑金配色的小號Paddington鎖頭包和Bowling包則以摩登格調渲染節日盛典氛圍。

Max Mara優雅力量派，紅得很高級

Max Mara把馬的「力量感」發揮到極致。馬年主題系列重新詮釋經典，101801 IconCoat換上迷人紅色，Teddy Bear Icon Coat推出短版設計，既有節慶氣氛又不失日常實穿性。色調從喜氣紅、深棕、米色到奶油色，溫潤又高級。

毛衣、洋裝與套裝加入馬術靈感圖案與刺繡，細節中還藏了重塑的「M」元素，低調卻很有辨識度，精選純絲綢、挺括棉質與輕盈 cady 材質，以極致工藝打造奢華質感。

