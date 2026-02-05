馬年紅盤前哨戰-主動ETF全面勝出！00991A漲勢最凌厲單日飆2%，比2倍槓桿更狂
主動ETF發威！台股昨（2/4）日延續反彈格局，終場上漲94點、收在32,289點，漲幅0.29%。相較大盤溫和走高，台股主動式ETF表現更為強勢，10檔全數勝過大盤，其中主動復華未來50（00991A）漲勢最凌厲，單日大漲逾2%，躍居台股ETF漲幅第二名，表現更勝槓桿型ETF，成為盤面焦點。
台股4日早盤受美股震盪影響一度翻黑，但隨後買盤進駐，在PCB、記憶體、載板、低軌衛星及AI等族群帶動下，指數震盪走高、順利翻紅。法人分析指出，台股多頭氣氛仍在，加上族群輪動活絡，有利行情續揚。
【榜單盤點】00991A領軍衝刺 4檔主動ETF漲幅超越00631L
進一步觀察台股ETF表現，主動式表現明顯勝出，10檔昨日全數擊敗大盤，其中更有4檔漲幅超越元大台灣50正2（00631L）。以主動復華未來50（00991A）最為突出，單日上漲2.15%，表現居台股ETF第二名，僅次於富邦臺灣中小（00733）的2.99%。其餘主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動第一金台股優（00994A）等3檔，漲幅介於1.3%至1.5%之間，表現同樣亮眼。
早盤翻黑後買盤回流 PCB、記憶體、載板帶隊翻紅
00991A強勢上攻，主要受惠於記憶體、PCB等類股集體走強，成功抵銷台積電、台達電等權值股走弱的影響。個股方面，PCB族群漲勢強勁，00991A的第四大持股「台光電（2382）」盤中強勢鎖在漲停價 2,040元，同步改寫歷史新高。市場解讀，此波攻勢與AI伺服器規格持續升級、以及高階網通材料需求放大等利多題材發酵有關，也帶動資金回流銅箔基板（CCL）族群。從盤面資金流向觀察，投資人對高階材料供應鏈在2026年的營運成長預期轉趨正向，尤其在雲端服務供應商擴大ASIC伺服器部署的趨勢下，市場更看好相關廠商受惠於產品組合優化，進一步提升獲利想像空間。
金像電與金居則雙雙大漲逾5%；載板股的景碩也亮燈漲停，記憶體族群的南亞科、群聯則分別漲逾6%、3%。這些焦點股的火力支撐，成為00991A昨日漲幅領先的關鍵推手。
00991A勝出關鍵：記憶體＋PCB火力補位、抵銷權值股疲弱
00991A自上市以來規模成長迅速，僅用28天即突破200億元，創台股主動式ETF最快達標紀錄，目前規模位居同類第3名。市場指出，00991A買氣熱絡，關鍵在於績效表現亮眼，掛牌至今累積報酬率逼近19%，1月漲幅亦達13%，不僅奪下主動台股ETF績效王寶座，亦優於元大台灣50（0050），吸引資金持續湧入。
在盤面高檔拉鋸之際，00991A更以單日表現凸顯主動策略價值。以今（2/4）為例，大盤僅上漲0.29%，但00991A憑藉更具彈性的選股與持股比重配置，單日飆升2.15%、漲勢居同類之冠，不僅遠超同類型第二名00981A的1.47%，也勝過台股正2（00631L）的1.06%。市場解讀，當權值股相對疲弱、題材族群輪動加速時，00991A透過記憶體、PCB等強勢族群火力補位，將盤面輪動有效轉化為報酬來源，也讓其被視為台股市值型配置的新勢力代表作。
震盪盤「買方法」比猜點位重要 主動策略＋分批布局成共識
市場人士指出，台股近期雖呈現反彈格局，但盤面仍屬族群快速輪動、漲多拉回壓力未除的高檔震盪架構，投資人若擔心追高風險，更應把重點放在用什麼方式參與而非精準抓買點」以00991A為例，近期在記憶體、PCB、載板等族群輪動走強時能有效掌握上攻動能，並在權值股走弱的盤勢下仍交出亮眼表現，凸顯主動選股與調整持股的策略價值。投資人若看好年後行情、又希望降低短線波動干擾，可考慮以分批、定期投入的方式參與台股趨勢，在不確定性升高的環境中兼顧進場節奏與風險控管。
