馬年藏書票DIY 刻畫專屬圖騰

在台南市各社區推廣藏書票的劉慧卿老師和其設計的馬年生肖藏書票。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

手機電腦取代書本的時代，你有多少日子沒買書、沒讀書了？有一票人默默推動「藏書票」，鼓勵書香社會。台南應用科大藝術學系畢業的藏書票推廣老師劉慧卿今年手刻兩款馬年藏書票，八日在開基玉皇宮提供喜好藏書票的民眾動手體驗。

劉慧卿表示，「藏書票」源於五百年前的德國，是一種小型版畫藝術，十五世紀中國印刷術剛剛傳入歐洲，印刷物還無法大量生產，書籍仍非常昂貴，民眾所珍藏的書籍不時遭竊，所以就有人把自己的族徽刻在木板上，再用顏料將這個木板的圖形轉印在紙張上，加註當時社會通用的拉丁語「EX-LIBRIS」，即「我的圖書館」之義，所以現在藏書票常可看到「EX-LIBRIS」這個字。

馬年生肖藏書票，可有多種顏色，中間還是hermes的logo色橘紅，也可混搭套色（左），變化無窮。（記者陳俊文攝）

近幾年在各社區、社大推廣藏書票的劉慧卿表示，這種藝術比版畫容易上手，面積不大，約八至十公分，但現在大家都刻意放大尺寸，看起來比較有感覺。傳統刻上族徽或家徽，現在內容已天馬行空，一般都設計自己喜歡的圖騰。

劉慧卿每年生肖皆會設計生肖藏書票，今年的主圖是馬，馬上有一隻蝙蝠，象徵「馬上來福」；馬中有牡丹，象徵「馬上富貴」。新年買本書做為新年禮物，做為馬年的精神糧食，貼一張藏書票永久珍藏。

一般把藏書票貼在書的首頁，若圖案沒有自己名字或圖騰，習慣是用鉛筆把名字或日期書寫在藏書票一角，用原子筆或其他工具，味道就是不太對。

劉慧卿的藏書票啟蒙於林智信公子林俊賢，當時她還獲贈林智信收藏的膠版，並刻意請人將之裁成藏書票尺寸，做為刻板的底座。很多人更把藏書票當成藝術品在收藏。