馬年行大運! 屏東玉皇宮神獸遶境迎新年

屏東玉皇宮神獸遶境大遊行，由馬神帶領遶境。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東玉皇宮今天舉行馬年行大運三元三品三官大帝元旦祈福大遊行，由神馬帶領進行屏東市的遶境祈福遊行，共出動72頂神轎、神獸23尊及相關設備共計106隊，參加人員高達1300人，縣長周春米表示，新年的第一天就到玉皇宮來參加遶境祈福活動，祝福大家馬到成功、新年快樂。

屏東玉皇宮每年元旦都會舉行神明及神獸祈福遶境大遊行，今天在舉行祭拜的儀式後，於下午1點08分鳴炮從玉皇宮出發，展開馬年行大運三元三品三官大帝元旦祈福大遊行，縣長周春米、屏東市長周佳琪、立委鍾佳濱等各級代表都前往參加，遊行的路線從玉皇宮開始，沿自由路到復興路後轉到廣東南路再進入民生路，隊伍將在屏東市遶境，最北則屏東監理站，主要以市區為主，海豐及公館地區並不在遊行的路線內，沿途吸引了許多民眾駐足觀賞，也祈求神明護佑，在新的一年平安健康、萬事如意。

縣長周春米表示，在新年開始的第一天她就來充滿能量的玉皇宮參加遶境祈福活動，祈求護佑屏東國泰安、風調雨順，也祝福所有的鄉親平安順利，在新的一年一馬當先、馬到成功、新年快樂，她也為員警在新年這段時間的辛苦執勤表示慰勞，也請鄉親多給警方鼓勵。

一百多個隊伍進行遶境遊行。(記者葉永騫攝)

神獸遶境遊行格外引人注目。(記者葉永騫攝)

