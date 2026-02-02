馬年要來了！黃仁勳親自向民眾拜早年

▲輝達執行長黃仁勳親自向民眾拜早年，他祝大家馬上賺錢！（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 下週過完即將迎來農曆新年，馬年要來了！輝達執行長黃仁勳上月底到今天展開一連串新年尾牙、感謝供應鏈餐敘等行程，新的一年，他也親自向民眾拜早年，他祝大家馬上賺錢，說完他滿臉笑容，看向現場媒體，畫面相當有趣。

今天是黃仁勳最後一日在台灣，他今日約莫近中午從文華東方飯店走出來，與守候他的媒體與粉絲見面，由於即將離開台灣，在場媒體也提出小小要求，希望他可以向所有喜歡他的粉絲、民眾拜個早年，說點馬年吉祥話，他也來者不拒，答應和台灣民眾拜年。

不過，他起先也開玩笑說他不會講，要記者教他怎麼說，在記者「教導」下，他馬上說OK！他先用英文開頭「Okay. This year is going to be a very good year. It's a year of the horse.（好的。今年將會是非常好的一年。今年是馬年）接著便用中文說「今年是馬年，所以大家馬上有錢！」現場氣氛十分有趣、也喜氣洋洋。

黃仁勳今日在台灣還有兩場會議，接著就要離開台灣，搭機返回美國，結束近五天的台灣新年行程。

