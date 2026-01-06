馬年誰較有發揮空間？易經專家王昆山解析 2 大命格趨勢

易經命理專家王昆山，以易經卦象解析 2026 年環境變化與趨吉避凶建議。（圖/業者提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】2026 年為丙午馬年，在部分民俗說法中，又被稱為「赤馬紅羊年」。火氣旺盛、節奏加快，整體環境充滿競爭與變動。去年底不少人已明顯感受到工作壓力上升、責任加重，卻也隱隱察覺機會正在浮現。接下來的 2026 年，誰適合主動出擊？誰又該先穩住節奏？努力是否都能換來成果？

易經專家王老師用易經命格說明在 2026 年環境快速變化中，每個人適合承擔的角色、節奏與努力方向。王老師表示：「2026 年不是平均分配的一年，而是角色分化、責任集中的一年。了解自己的命格，不是為了少努力，而是為了知道力氣該用在哪裡，才不會白費。」

王老師解釋，易經的核心精神，是人類數千年來透過觀察天地運行、四時更迭與人心循環，累積出一套「觀察變化、推演趨勢、做出選擇」的智慧系統。它講的不是預言結果，而是看懂變化發生的軌跡，提早調整策略，做到趨吉避凶。

丙午馬年正值九紫離火運推進期，火在易經中象徵曝光、權責、決策與價值顯化，也代表資源會更集中在能承擔結果、接得住位置的人身上。王老師提醒，火旺之年要先看五行流轉：離命屬火，同氣相應最旺；坤命、艮命屬土，得火相生，亦屬生旺格局，更容易在事業與財務上把成果做實、做穩。

王老師依其長年研究與實務經驗，將易經命理歸納為八大命格，作為年度趨勢觀察的分析架構。

離命

離命在 2026 年最容易被看見，事業適合站上檯面輸出價值，能見度提升往往有助於收入表現。財運屬「影響力變現型」，適合品牌合作、專業方案、內容或口碑帶來的長期進帳。需留意火旺易耗，若只追求亮度而忽略節奏，容易出現賺得多、花得快的落差，關鍵在於把收入轉成可留存的資產與制度。

坤命

坤命在赤馬紅羊年屬於「被倚重、能做出成果」的一群，適合長期經營與整合型角色。財運走穩健累積路線，透過持續性合作、組織資源與實務成果慢慢放大。要注意的是人情支出與照顧他人過度，容易把本該留下的錢分散出去。只要能把界線立好、預算做好，坤命在火生土的助力下，有機會把安全感真正落到帳上。

艮命

艮命同屬土，也受火相生，屬於「把基礎做厚」的一年。事業適合整理結構、深化專業、建立制度，不宜貿然擴張。財運偏守成，但守得好就能累積，適合做長期配置、穩健資產與現金流規劃。艮命的關鍵在於不被外界催促節奏，該停就停、該轉向就轉向，反而能把土的穩定優勢發揮到最大。

乾命

乾命在 2026 年容易被推到決策與承擔位置，事業上有「位置放大」的壓力與機會。財運以制度型收入、資源整合與長線規劃為主，適合把權責換成更穩的報酬結構，例如管理職、顧問案、平台型收益。需留意火旺年份對金氣的壓力感，容易緊繃過勞；懂得分工與授權，反而能把責任轉成更可持續的財源。

兌命

兌命在 2026 年人際互動與合作機會增加，但也更考驗篩選能力。事業適合談判、溝通、橋樑角色，財運屬「流通型」，常因合作、介紹、分潤而來。要特別留意人情支出、情緒性消費與「為了和諧而多承擔」，容易讓收入看似增加、淨額卻不漂亮。把合作條件白紙黑字、把支出節奏抓緊，兌命的財務表現會更穩。

震命

震命在 2026 年行動機會明顯增加，容易承接短期任務或被推上第一線。財運與行動力高度相關，進出速度快，若能聚焦主軸、控制風險，較有機會改善收入結構；若戰線過多，反而容易忙而不富。健康與作息是震命的成本項，懂得把力氣用在最能產生回報的地方，才真正符合火旺年份的節奏。

巽命

巽命在丙午年適合用策略與協調累積位置，事業不追求爆發，重在信任與長期經營。財運多來自專業服務、合作案與穩定客源，是「慢慢長大」的路線。木生火的年份，巽命容易投入很多心力去成就他人或推動局面，務必要保留自己的能量與分潤條件，才能把貢獻轉成實際的收入與成果。

坎命

坎命在火旺之年需特別重視內在安定，事業適合顧問、分析、深度專業角色，不宜追逐熱點。財運以守為主，重在風險控管與結構調整，避免情緒性投資與高槓桿。當坎命把節奏放慢、把資源配置做好，反而能在動盪年份保住底盤，為下一階段累積可用的資本。

王老師提醒：選對方向，努力才會累積成成果

赤馬紅羊年不是「誰最拚就一定贏」的一年，而是「誰最清楚自己適合站在哪裡努力」的一年。火勢強、節奏快，若沒有策略，只會更快耗盡體力。「易經的價值，不在於評斷命好不好，而在於幫你看懂趨勢、調整選擇。」王老師提醒，2026 年若能先理解自己的易經命格，重新校準事業與財務方向，努力就不再只是消耗，而能一步步累積成真正的成果。

※以上內容為易經命理觀點與個人研究分享，僅供參考，不構成任何投資、理財或人生決策之建議，實際情況仍應依個人條件與專業意見審慎評估。