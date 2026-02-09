馬年護國宮點燈攻略出爐 限量三聖品搶先曝

▲丙午馬年護國宮推出祈福開運三大聖品與信眾結緣，圖為太子招財撲滿，是新春重整財庫神器。（圖／護國宮提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接丙午馬年到來，桃園護國宮提出2026年生肖點燈攻略，針對十二生肖運勢提供補財庫、安太歲、天醫燈等全方位守護建議，包括屬馬安太歲、屬牛龍豬補財庫等。此外，同步推出太子爺公加持的祈福與開運「三大聖品」，是馬年重整財庫必備神器 ，保佑新的一年財源滾滾、平安順遂。

桃園護國宮供奉主神為中壇元帥哪吒三太子，是北台灣最大的太子廟。針對 2026 年運勢，推出生肖點燈祈福攻略如下：

廣告 廣告

▲護國宮貼心推出丙午馬年生肖推薦祈福點燈表。（圖／護國宮提供）

屬馬：適逢太歲當頭，流年壓力較大，建議安太歲與光明燈。屬牛、龍、豬：財庫易損、健康易失，建議點亮財神燈、元辰燈與天醫燈，並補財庫。屬鼠、兔、羊：運勢波動較大，建議透過點燈與夜拜星君保平安、穩人緣。至於屬蛇、猴、雞、狗：亦有對應之元辰燈、財神燈或五方福德燈，建議及早補運迎接轉機。

廟方表示，除了點燈補財庫外，今年以祈福、開運為主旨，推出三款限量結緣品，包括護身太子兜平安符，開運太子平安酒及太子招財撲滿，全是守護平安、開運重整財庫神器。

除此之外，現場還準備了一卡通、限定祈願馬、開運吊飾等豐富結緣品，參與點燈或啟認斗首，都有專屬滿額謝禮。新春初一到初五還有太子遊樂園，初四到初五神行盃四驅車賽等活動，新春期間開放免費暢玩。

桃園護國宮表示，太子爺象徵勇敢、正義與守護，這些文創品讓信眾感受到「與神同在」，隨時被守護。加入桃園護國宮掌握更多盛事

桃園護國宮FB

https://www.facebook.com/share/16DGXcv6Ff/?mibextid=wwXIfr

桃園護國宮IG

https://www.instagram.com/huguo_temple?igsh=MmgyMTR6cHNsbW5l

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中天津路天貨大街開鑼 邀民眾買新衣、辦年貨再抽大獎

百年餅鋪陳允寶泉端年節禮品 陳學聖大推「吉祥如意糕」

「馨苑」搶進北屯機捷特區 一個人也能輕鬆享用的都會台菜