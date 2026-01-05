馬年財運起飛！紫南宮湧10萬人搶「黃金1物」 專家曝招財關鍵

實習記者藍子瑄／南投報導

名門易理楊登嵙教授與竹山紫南宮主委莊秋安手持2026年馬年「錢母」套幣。（圖／楊登嵙提供）

2026年元旦，以發放「錢母」、借領「發財金」聞名的南投竹山紫南宮，一早就湧入超過10萬名信眾排隊。適逢丙午馬年，廟方特別準備5000顆「金雞蛋」，排隊人龍延伸近10公里，，場面相當壯觀，不少民眾直呼「神力真的擋不住」。對此，命理專家楊登嵙也指出，今年的「馬年錢母」蘊含多項招財、開運象徵。

金雞蛋＋錢母 好禮全憑福氣

依照慣例，錢母由紫南宮主委莊秋安親自發送。今年廟方特別準備5000顆「金雞蛋」，前5000名信眾可各獲得1顆，內含兌換券，獎項相當豐富，包括1錢重金戒指15只、錢母項鍊300條、新台幣6000元現金紅包20包、精裝套幣1200組，以及金銀錢母共逾3000組，是否中獎全憑個人福氣，無須搶頭香。

而今年最早卡位的，是來自彰化的張姓民眾，早在12月19日就先放椅子佔位，並於12月30日到場通宵排隊，夜晚甚至睡在廟前廣場，只希望替母親與家人祈福，感動不少香客。

免排隊也能拿錢母 捐血做公益成新管道

主委莊秋安也提醒，若元旦無法到場排隊，信眾仍可透過捐血做公益獲得錢母。捐血250cc可獲銀錢母，500cc則可獲金、銀錢母各一枚。紫南宮每週固定舉辦3至4天捐血活動，長年累積下來，更被形容為「全國最大血庫」，相關活動資訊皆可上紫南宮官網查詢。

命理師揭馬年錢母「招財、聚財、化煞」4大秘密

對於2026年馬年錢母的特殊意涵，命理專家楊登嵙指出，馬在傳統文化中象徵強健體魄、行動力與持續前進的精神，寓意事業穩健、勇往直前，也代表「馬到成功」。

他分析，今年紫南宮馬年錢母以「駿馬奔騰」為設計主題，金、銀兩款錢母正面為土地公聖像，搭配「馬上發財」字樣，背面則是揹著聚寶盆的駿馬，刻有「馬到成功開新運」，象徵財運奔騰、事業開展。搭配貔貅展示座，更有「開財源、守財庫」的寓意。

2026年丙午馬年錢母以「駿馬奔騰」為主題，木紋駿馬載著聚寶盆，有「馬上發財、財運奔騰」美意。紅、綠色貔貅造型的展示座，象徵駿馬開拓財源，貔貅守住財庫，包裝外盒用色為愛馬仕橘。（圖／楊登嵙提供）

此外，2026年正逢紫南宮所謂的「蛇穴」年份，蛇、馬、羊形成「三會」，被視為神力特別顯赫的一年，信眾祈求財運、健康與平安，更容易心想事成。

至於錢母材質，楊登嵙指出，金與銀是傳導力最強的金屬，宗教法器多以黃金打造並非偶然。紫南宮錢母表面鍍純金、純銀，被認為更具靈驗象徵，也難怪年年吸引大量信眾爭相收藏。

