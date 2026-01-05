馬年財運起飛！紫南宮湧10萬人搶「黃金1物」 專家曝招財關鍵
實習記者藍子瑄／南投報導
2026年元旦，以發放「錢母」、借領「發財金」聞名的南投竹山紫南宮，一早就湧入超過10萬名信眾排隊。適逢丙午馬年，廟方特別準備5000顆「金雞蛋」，排隊人龍延伸近10公里，，場面相當壯觀，不少民眾直呼「神力真的擋不住」。對此，命理專家楊登嵙也指出，今年的「馬年錢母」蘊含多項招財、開運象徵。
金雞蛋＋錢母 好禮全憑福氣
依照慣例，錢母由紫南宮主委莊秋安親自發送。今年廟方特別準備5000顆「金雞蛋」，前5000名信眾可各獲得1顆，內含兌換券，獎項相當豐富，包括1錢重金戒指15只、錢母項鍊300條、新台幣6000元現金紅包20包、精裝套幣1200組，以及金銀錢母共逾3000組，是否中獎全憑個人福氣，無須搶頭香。
而今年最早卡位的，是來自彰化的張姓民眾，早在12月19日就先放椅子佔位，並於12月30日到場通宵排隊，夜晚甚至睡在廟前廣場，只希望替母親與家人祈福，感動不少香客。
免排隊也能拿錢母 捐血做公益成新管道
主委莊秋安也提醒，若元旦無法到場排隊，信眾仍可透過捐血做公益獲得錢母。捐血250cc可獲銀錢母，500cc則可獲金、銀錢母各一枚。紫南宮每週固定舉辦3至4天捐血活動，長年累積下來，更被形容為「全國最大血庫」，相關活動資訊皆可上紫南宮官網查詢。
命理師揭馬年錢母「招財、聚財、化煞」4大秘密
對於2026年馬年錢母的特殊意涵，命理專家楊登嵙指出，馬在傳統文化中象徵強健體魄、行動力與持續前進的精神，寓意事業穩健、勇往直前，也代表「馬到成功」。
他分析，今年紫南宮馬年錢母以「駿馬奔騰」為設計主題，金、銀兩款錢母正面為土地公聖像，搭配「馬上發財」字樣，背面則是揹著聚寶盆的駿馬，刻有「馬到成功開新運」，象徵財運奔騰、事業開展。搭配貔貅展示座，更有「開財源、守財庫」的寓意。
此外，2026年正逢紫南宮所謂的「蛇穴」年份，蛇、馬、羊形成「三會」，被視為神力特別顯赫的一年，信眾祈求財運、健康與平安，更容易心想事成。
至於錢母材質，楊登嵙指出，金與銀是傳導力最強的金屬，宗教法器多以黃金打造並非偶然。紫南宮錢母表面鍍純金、純銀，被認為更具靈驗象徵，也難怪年年吸引大量信眾爭相收藏。
更多三立新聞網報導
唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔
60年一遇「火氣最旺年」 曾命中「沒總統命」她示警1族群：經濟恐大震盪
196元時薪漲了！手搖店老闆「薪」情差：開1天養不起自己 網直點1敗筆
運勢差很大！虎、豬投資要小心 3生肖事業、財運全面開掛
其他人也在看
藍白超怕習近平？牽涉中共「3大立院議案」皆封殺、延宕
本屆國會藍白以多數席次輾壓民進黨，除了強行修惡「憲訴法」、「財劃法」及反年改等一系列爭議法案外，更在近一年來面對中國相關譴責案時，以杯葛、封殺、延宕的手段阻礙立院民進黨團。回顧前年9月迄今，面對民進黨所提反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議、譴責中共跨境鎮壓惡行及譴責中國軍演等議案，皆遭藍白封殺，或自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
新／15縣市低溫特報 明天凌晨至上午恐跌破10度
新／15縣市低溫特報 明天凌晨至上午恐跌破10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新節目突喊卡！陳水扁爆內幕：卓榮泰下令不准播否則抓回籠
目前在保外就醫的前總統陳水扁於1/2宣布，將在鏡新聞YouTube頻道主持國政訪談節目《總統鏡來講》，節目將於今（1/4）起播出。陳水扁今早突發文宣布，「阿扁不來了」，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。太報 ・ 1 天前 ・ 4
內政部挺婚育家庭1月起租金補貼加碼、優先入住社宅
內政部為創造友善青年婚育之環境及務實面對少子化國安議題，特提出「青年婚育租屋協助支持專案」，自一一五年一月起，針對婚育家庭提供租金補貼金額加碼與資格放寬、優先入住社會住宅及增加補助項目等措施，以具體行動支持婚育家庭。內政部表示，自今年一月起，三百億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記二年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼五十%；每多生一胎再加碼補貼五十%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。另在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費三倍放寬至三．五倍，以營造婚育友善環境。內政部補充，中央目前已將既有社會住宅資源、包租代管及租金補貼三大居住政策結合婚育宅概念，提供婚育族群、新婚及育兒家庭更多支持，鼓勵年輕朋友敢婚、願生與樂養。中央於一一四年 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
昔馬英九一句話放行！今遭卓榮泰禁播 陳水扁嘆心比天氣冷：整個人都愣住
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導前總統陳水扁今(1/5)表示，自己主持的新節目《總統鏡來講》台中監獄兩次放行，也建議寫明此屬於職能治療，並比照YT線上播出...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 55
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 288
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 40
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 15
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 100
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 142
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 30
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 13 分鐘前 ・ 2
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 10
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 79
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 57
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
徐欣瑩喊退黨是為救國！他翻舊帳狠批真臥底
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐欣瑩近日宣布參選新竹縣長，但她2015年退出國民黨的歷史被挖出，忠誠度遭到質疑。她日前發出一隻影片，提到當年她的理念是「曲線救國」、「化作春泥更護花」，退黨是去為...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 53
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 195