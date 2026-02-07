馬年走春超吸睛！陳其邁發送超人力霸王紅包 三大廟宇湧人潮

▲鹽埕區的文武聖殿是信仰中心，陳其邁市長肯定長年愛心不落人後，今年選擇從文武聖殿展開走春祈福行程，發放高雄「超人精神 一馬當先」開運小紅包，向市民朋友拜年。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆春節將至，高雄市長陳其邁今（7）日上午展開馬年走春祈福行程，自鹽埕區文武聖殿起跑，依序前往前金萬興宮、苓雅意誠堂參香祈福，下午則走訪武廟市場向民眾拜年。行程中除向眾神祈求國泰民安、風調雨順，也親手發送結合高雄冬日遊樂園主題的「超人力霸王」開運紅包，將新春祝福傳遞給市民朋友，祝賀大家「馬上幸福」、「馬上成功」，現場氣氛熱絡溫馨。

陳其邁表示，鹽埕文武聖殿長年來是地方重要信仰中心，10多年來積極投入公益慈善，不論是捐贈救護車、消防車，或協助各項社會關懷行動，皆展現深厚的社會責任與愛心，因此今年特別選擇以文武聖殿作為走春行程的起點，除表達感謝之意，也祈請關聖帝君與眾神庇佑高雄新的一年四時無災、八節有慶，市民平安順遂。

談及地方建設，陳其邁指出，鹽埕區近年在文化觀光與生活機能上持續升級，駁二藝術特區吸引大量國內外遊客，成為高雄重要觀光亮點；市府在中央及地方民意代表支持下，推動多項建設計畫，包括「鼓鹽街區歷史景觀營造計畫」、「蓬萊路排水幹線第二期改善工程」及「北斗抽水站及周邊排水改善工程」等，總投入經費約7億餘元，從環境改善、防洪治水到街區風貌，全面提升居民生活品質與城市韌性。

今年高雄冬日遊樂園攜手經典英雄IP「超人力霸王」，推出深受跨世代喜愛的限定小紅包，吸引大批民眾扶老攜幼前往鹽埕、前金與苓雅等廟宇排隊領取。許多小朋友帶著超人力霸王公仔到場合影留念，廟埕前人潮絡繹不絕，長長人龍展現濃厚年節氣氛。陳其邁沿途親切與鄉親互動、互道新年快樂，現場洋溢喜氣洋洋的春節氛圍。

此外，「2026高雄冬日遊樂園」即日起至3月1日盛大登場，活動內容豐富多元。陳其邁受訪時也搶先透露，超人力霸王將以「海、陸、空」全方位形式現身高雄各地，於多個景點展開守護任務，市民與遊客走訪城市角落，都有機會驚喜遇見不同造型與尺寸的超人力霸王公仔，增添走春樂趣。市府也誠摯邀請全國民眾把握春節假期到高雄走春，同遊冬日遊樂園，感受城市活力，與超人力霸王一起留下難忘的新年回憶。（圖╱高市府提供）