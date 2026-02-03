馬年走春農遊 全臺百大農遊點攻略
【記者郭襄陽台北報導】於寒假初始及農曆春節連假即將到來之際，民眾規劃闔家出遊行程的需求日增。農業部農村發展及水土保持署精選北、中、南、東各地特色農遊景點及主題行程，於農業易遊網打造「2026馬上出發！新春農遊走春趣」專區，提供民眾一站式查詢及規劃服務。專區涵蓋採果體驗、賞花情報、手作DIY、生態導覽、特色餐飲等多元內容，並彙整全臺超過百個農遊點之春節營業資訊、優惠活動與應景玩法，協助民眾輕鬆安排適合全家大小的農村旅遊行程，從產地到餐桌，體驗臺灣農村的溫暖與活力。
今年春節來體驗多樣的農遊玩法
春節歲末年初適逢草莓、柑橘等水果盛產，也是各地花海盛開、景致最為繽紛的時節。農業易遊網（https://ezgo.ardswc.gov.tw/）特別規劃「北中南東親子農遊」主題策展，精選各區具代表性的農遊據點，供親子家庭與旅遊民眾參考。北部推薦至「白石湖休閒農業區」體驗採草莓、「千戶傳奇生態農場」品嚐鮮美鱘龍魚料理，以及「熊空森林休閒農場」賞櫻踏青；中部有「青竹文化園區」竹編工藝體驗及「豐年農場」親子採菇活動；南部則可前往「台南鴨莊休閒農場」動手製作鹹鴨蛋，或在「華一休閒農場」與可愛動物近距離互動；東部則推薦「勝洋休閒農場」釣蝦體驗、「洄遊吧」認識海洋漁法與食魚文化，以及「池上鄉農會-金色豐收館」的爆米香DIY等，共同累積難忘的新春回憶。
農村水保署臺中分署亦同步推出「2026春節新體驗 農遊馬力夯」活動，以「馬上遊、馬上走、馬上發」為主軸，串聯中、苗地區33條農遊行程，從真馬體驗到鐵馬騎乘，結合拱天宮、鎮瀾宮等地之走春祈福路線，小年夜至初五天天皆有豐富多元的農村行程可供選擇。今年更特別推薦多處通過SAS特色農遊場域認證的新興亮點，包括江家玫瑰園、阿聰師文化館、松鶴酒莊、綠意山莊及采蜂林蜜蜂生態園區等，民眾認明SAS標章即可安心選擇優質農遊場域，提升旅遊品質。
農業易遊網全新外語版與票選活動上線
農村水保署說明，為迎接馬年到來並擴大國際宣傳，農業易遊網已於115年1月下旬正式推出全新改版外語網站（英語、日語），期盼以嶄新介面與內容，邀請國內外旅客共同探索臺灣農村之美。配合外語版上線，農業易遊網同步辦理「台灣農遊 No.1，票選最推農遊點！」活動，鼓勵民眾於115年2月6日前踴躍上網瀏覽及參與投票，一方面發掘在地優質農遊據點，一方面支持喜愛的農村旅遊景點，共同推薦好玩、好吃及好有趣的臺灣農村。
春節農遊好時機，歡迎上網規劃行程
馬年春節是闔家出遊、走春祈福的良好時機，出遊前可善用農業易遊網查詢各地農遊景點春節期間之營業時間、活動內容與優惠資訊。不論是走入果園親手採摘當季草莓與柑橘，漫步花海欣賞田園風光，或參與農事體驗及手作活動，都能在兼具教育與休閒的農村旅遊中，為新的一年留下溫馨記憶。
為歡慶新春，農業易遊網並將於115年2月9日至2月22日舉辦「2026馬上出發！新春農遊走春趣」活動，民眾只要透過FB、IG等社群平台進行互動，分享最想前往的農遊走春景點並留言，即有機會獲得精美好禮。 農村水保署誠摯邀請全國民眾走進農村、支持在地，並祝福大家馬年行大運，龍馬精神一整年。2026/02/03
