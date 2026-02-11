馬年走春首選！壽山動物園春節兒童入園免費、AI互動新體驗

▲農曆春節到壽山動物園與可愛動物相見歡。

【記者 王雯玲／高雄 報導】熱鬧迎接馬年農曆春節，壽山動物園宣布年假期間（2/14至2/22，除夕休園），全國12歲以下兒童免費入園；大年初一至初五，每天都有兒童劇團與街頭藝人於園區輪番演出。此外，壽山動物園目前已陸續開放與工研院、亞旭電腦合作之智慧科技互動設備，亦攜手內門「野森動物學校」推出雙園區數位串聯活動；而加入觀光局官方「高雄GO！」觀光旅遊APP，至壽山動物園等60處景點亦可參加數位AR集章遊戲、抽iPhone 等大獎。歡迎大小朋友把握寒假期間到壽山動物園走春，看看動物新朋友，欣賞體驗藝文表演及體驗科技互動裝置，度過不一樣的農曆春節假期！

▲身懷絕技的街頭藝人將帶來精彩表演。

觀光局長高閔琳表示，為讓動物保育觀念在孩童心中紮根，壽山動物園今年春節期間特別推出全國12歲以下兒童享免費入園優惠，鼓勵親子走進動物園探訪園區動物。大年初一至初五，於親水廣場安排兒童劇團演出馬年特製親子互動劇《一馬當先》，結合趣味情節與現場互動，讓孩童在觀賞表演時也能學習動物知識；園區各處亦規劃街頭藝人定點演出，提供遊客多元藝文體驗，增添新年出遊樂趣。此外，觀光局也正式推出觀光局官方「高雄GO！」觀光旅遊APP，導入AI智慧科技，由觀光大使「高雄熊」推出闖關任務，帶領旅客化身特搜隊員，造訪壽山動物園等60處景點即可參加數位AR集章遊戲、抽iPhone 等大獎。動物園亦與「野森動物學校」合作推出「奧樂雞雙園探險記」數位體驗雙園區串聯活動，透過活動專屬官方 Line 互動遊戲，引導親子認識動物與自然生態，完成指定任務亦能參加抽獎，獲得電視、掌上型遊戲機等獎品。

▲小朋友在犀牛廊道體驗「犀牛魔鏡」。

高閔琳說明，持續推展高雄智慧觀光，壽山動物園亦積極增添「智慧動物園」新體驗，攜手工研院於園區大門口空橋處設置「AI智慧客服」，提供中、英、日之園區導覽與旅遊諮詢服務。除於黑熊廊道建置「AI智慧環境導覽系統」，協助遊客掌握明星黑熊「波比」行蹤，更於犀牛廊道設置「犀牛魔鏡」體驗設備。結合互動式動物影像追蹤、自然語言生成與 AI 影像技術之智慧影像導覽系統，只要說出「咒語」即可追蹤犀牛即時畫面。遊客亦可挑戰「犀牛冷知識」限時問答，在魔鏡幽默有趣的畫面中認識犀牛生態；還能透過影像辨識生成具有個人特色的藝術風格犀牛人像，完成所有互動後，遊客專屬的犀牛人像將登上「犀牛大使名人榜」，象徵每位參與者都是保育行動的重要夥伴。

園方與亞旭電腦合作，在園區導入深度沉浸式的 AI 應用，推出「保育行者」、「草鴞巡守者」及「生態密碼—保育守衛戰」等互動遊戲，分別由虛擬保育員以互動方式介紹侏儒河馬、孟加拉虎、美洲野牛、迷你馬、單峰駱駝等動物小知識。亦可透過沉浸式AI對話，深入了解瀕危保育類動物─草鴞，甚至與好友組隊體驗對戰遊戲，透過模仿獼猴表情搶積分、互相理毛展現社交行為、找果樹搶地盤等遊戲章節，在團隊合作破關的同時也加深對獼猴生態認識。

春節年假即將到來，壽山動物園誠摯歡迎全國民眾親子家庭造訪園區、看可愛動物；另提醒園區停車位有限，建議多利用大眾運輸工具或將車輛停放於鹽埕埔捷運站周邊，再轉乘56號公車。2月14至22日（除夕休園）亦可於鼓山二路西側停車場轉搭付費接駁車。

歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，亦可按讚追蹤「壽山動物園」臉書、IG粉絲團，關心動物日常！詳情請上「壽山動物園」臉書粉絲團 https://www.facebook.com/ShouShanZoo 查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）