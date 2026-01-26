馬年趣談“拍馬屁”／葉炎

葉炎

過了臘八就是年。馬年馬上到了，上午去花市逛逛，想挑幾盆鮮豔為春節添些喜氣，沒想到竟遇見了原單位的老同事。雖說退休後同住一城，卻已多年未曾碰面了。

“這些年過得挺滋潤嘛，一點兒沒變，反倒越活越年輕了！”老同事一臉熱絡。

“你這可有點‘拍馬屁’了不是，哪有人越活越年輕的，老啦！你不也像個小夥子，差點沒認出來”。我笑著拍拍他的肩膀。

所謂“拍馬屁”，通常指為了討好巴結、奉承迎合他人，尤其是下級對上級，或是有求於人時的言行。

然而，為什麼這種討好奉承的行為，要叫作“拍馬屁”，而不是“拍牛屁”“拍羊屁”，甚至“拍人屁”呢？原來，這還真與馬有關。

馬是人類最親近、最忠實的夥伴之一。元朝時家家養馬，“犬馬比君子”，蒙古族更被譽為“馬背上的民族”，無論圍獵、出行還是征戰，都離不開馬。他們對馬的喜愛，深深融入了日常生活。

“拍馬屁”在民間流傳著不同的說法，一種說法是兩人牽馬相遇，會輕拍對方馬臀以示尊敬。另一種說法是在草原上相逢，常拍拍對方馬屁股，查看膘情，若馬匹健壯，便會誇讚幾句，馬主人聽了自然會高興。還有一種說法是若遇上性子烈的馬，騎手先輕拍馬臀，讓馬放鬆戒備，便於上鞍。不管怎樣，起初“拍馬屁”只是一種淳樸的風俗，並無貶義。

這個詞義的變味是在元朝定都北京之後，當時蒙古人地位尊崇，許多貴族遷居大都，愛馬之風與拍馬習俗也隨之傳入京城。一些善於逢迎之人便借機行事，見到蒙古人牽馬而來，不論馬匹優劣，總上前拍臀稱好，以此博取主人歡心。時間一長，“拍馬屁”便逐漸帶上了諂媚、奉承的色彩。

從秋瑾《演說的好處》、韓邦慶《海上花列傳》，到李伯元《官場現形記》、錢鐘書《圍城》，不少作品中都對“拍馬屁”有生動刻畫。這一習俗流傳至今，已成為那些虛情討好、阿諛奉承之人的專屬標籤。

不過在我看來，“拍馬屁”也不宜一概否定。在某些場合、對某些人，出於善意地稱讚幾句也未嘗不可，只是不要成為“馬屁精”。就像方才巧遇老同事，彼此寒暄間略帶調侃的“互拍”，反倒顯得關係親近，不拘禮節。

在日常生活中，夫妻之間，適當地誇讚一下能為感情添一分蜜；親友相處，偶爾的調侃幾句也能讓情誼更融洽。比如馬上有錢、馬上上岸、馬上脫單、馬到成功，所以說，“拍馬屁”未必全是貶義，關鍵要看拍的是誰、為何而拍。

說到底，詞無定貶褒，終究看人心。只要是發於真誠、出於善意，不摻雜任何私心雜念，那麼偶爾“拍拍馬屁”，便是人際交往中一份風趣的潤滑劑，是人間那一縷帶著笑意的暖風罷了。