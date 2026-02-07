馬年趨吉避凶就靠1個字 仙界口譯姐超神秘吉令曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕有「仙界口譯姐」封號的台語歌手林琇琪，馬年分享開運撇步，就是在家門掛葫蘆，不忘分享趨吉避凶的吉令，透露出外住飯店時特別有用。

林琇琪昨與金曲歌王翁立友、蕭玉芬及唐儷到年貨大街採買，林琇琪受訪特別分享趨吉避凶的吉令，出外住飯店時，進房前先在手掌心寫「雨漸耳」一字，再拍門三下並默唸「不好意思，我來借住一晚」，就可以放心享受假期。

林琇琪才與好姊妹唐儷同遊日本合掌村返台，唐儷分享這次的日本行是等六年，一直都想帶兒子飛日本賞雪，期間遇到疫情而擱置，此次終於讓兒子如願所償的玩雪。

今年過年唐儷特別推掉演出邀約，想在家與家人歡聚，更應兒子要求，開箱新買的電烤爐，在家享受燒肉料理，「這個不同過往的圍爐守歲，讓我很期待。」林琇琪大年初二就在台南開工納財，初四在家鄉財神爺面前獻唱，她開心直呼是好兆頭，「馬上開工、馬上有錢」。

