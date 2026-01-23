馬年迎好運從這裡開始！Longchamp、New Balance、NewEra、A&F新春限定一次看

（圖／品牌提供）

新年快到了，先把好運準備好

每到農曆年前，除了規劃走春行程、拜年穿搭，最重要的就是為新一年選一件象徵好兆頭的單品。2026農曆馬年，各大品牌不約而同以「奔馬」為靈感，從精品包款、球鞋到街頭服飾，將前行、能量與好運轉化為日常可穿的設計語言，讓新年不只是一個開始，而是一整年的好運延續。

Longchamp 搖搖馬樂園開跑，奔馬精神迎接新春

迎接2026農曆馬年，Longchamp以品牌靈魂奔馬為核心，打造新春限定「搖搖馬樂園」，將童趣、活力與節慶氛圍注入城市街角。1月15日至2月1日於台北101精品店前方廣場登場，透過互動裝置、刮刮卡體驗與四連拍，讓新年記憶多了一份溫度。

廣告 廣告

Longchamp打造新春限定「搖搖馬樂園」，1月15日至2月1日於台北101精品店前方廣場登場。（圖／品牌提供）

馬年限定推薦

馬年好兆頭的馬年單品，包括紅色包款、皮夾、馬圖案吊飾，通通很應景！

Longchamp Le Roseau系列手提包胭脂紅色、勃根地色/24,900元。Le Roseau系列手提包勃根地色/24,900元。Le Roseau系列托特包胭脂紅色、勃根地色/29,600元。馬年限定系列卡片夾胭脂紅色、勃根地色/4,300元。（圖／品牌提供）​

longchamp馬年限定系列鑰匙圈/5,900元、馬年限定系列束髮帶/5,000元（圖／品牌提供）

New Balance穿上NB好事成雙，新年步調從腳下開始

New Balance以「穿上NB，好事成雙」為新春主題，汲取馬年象徵穩定前行與能量躍動的意象，推出多款新年限定配色。形象拍攝邀請許瑋甯與楊祐寧詮釋204L與ABZORB2010，將舒適腳感與生活節奏緊密結合。

（圖／品牌提供）

204L以70年代復古薄底輪廓回應日常穿搭需求，而ABZORB2010則透過穩定中底結構與異材質層次，陪伴每一步踏實前行，讓新年穿搭自然融入生活。

（圖／品牌提供）

New Era YEAR ​OF THE HORSE靜奢街頭風，馬力全開迎新年

New Era推出「YEAR OF THE HORSE」新年系列，跳脫傳統大紅色調，以黑色、核桃色、石色等沉穩色系搭配金色刺繡，勾勒低調卻充滿力量的馬年潮流美學。帽款涵蓋多種經典帽型，並結合多支「馬」意象隊伍元素，將駿馬精神轉化為街頭穿搭語彙。​

（圖／品牌提供）​

服飾與配件同樣呼應馬年主題，外套領口仿馬毛異材質設計與馬年限定帽扣袋，為新春造型增添實穿亮點。

馬年限定推薦

New Era 940 YEAR OF THE HORSE帽子印第安納波利斯小馬核桃/1,380元。New Era 940 YEAR OF THE HORSE 威奇塔暴風潮 核桃 /1,380元、New Era帽扣袋YEAR OF THE HORSE核桃/1,380元。（圖／品牌提供）​

New Era外套YEAR OF THE HORSE黑/4,980元。女短袖Tee YEAR OF THE HORSE NEW ERA 石灰 /1,380元（圖／品牌提供）

Abercrombie & Fitch日常可穿的新春紅，輕鬆穿出馬年好兆頭

Abercrombie & Fitch馬年農曆新年限定系列，以美式休閒為基底，將馬年刺繡圖騰、節慶紅色調與趣味元素融入日常服裝之中。女裝以多層次紅色與俏皮圖案交織，從連帽上衣到針織毛衣，讓新年穿搭甜酷又討喜；男裝則以簡潔輪廓搭配馬年圖騰與中國結細節，低調中保有節慶態度。​

女裝節慶紅與趣味圖案交織，甜酷又討喜的新年衣櫥（圖／品牌提供）

無論走春聚會或假期出遊，A&F用不費力的方式，替新一年穿上剛剛好的好運氛圍。

男裝以中國結細節與馬年圖騰點綴，低調穿出節慶態度（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Stray Kids方燦FENDI男友風穿搭現身機場、戀愛感狂飆！TWICE Mina一身亮片洋裝辣秀鎖骨&美腿、粉絲直接暴動

新年迎好運！FENDI 2026春節影片可愛犯規 還有限定BFF吊飾、把「好柿花生」掛上身

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製