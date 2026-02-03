馬年迎幸福 嘉義市「粉紅超馬」小紅包亮相
迎接農曆新年，嘉義市政府推出「粉紅超馬」小紅包，結合插畫設計、書法與年節吉祥元素，為春節增添溫暖氣氛。嘉義市長黃敏惠也以一句話形容今年的新春祝福「粉紅超跑迎媽祖，粉紅超馬迎幸福」。
黃敏惠表示，嘉義市政府今年再度邀請知名插畫家SMART莊信棠，及書法家、也是市府老同事饒嘉博處長合作，共同完成「馬迎春暉」春聯設計，春聯己發放在家戶中，讓年節氣氛在城市也逐步展開。
黃敏惠分享，「粉紅超馬」小紅包以粉紅馬為主角，將寓意平安的蘋果、象徵吉利的橘子，以及「春」、「福」等吉祥字樣，搭配象徵國泰民安的十元硬幣，巧妙透過設計融入馬鞍造型中，讓民眾在拿到小紅包的同時，感受到馬年所有好運都「上馬」，幸福也隨之「加碼」。
市府邀請民眾春節期間到嘉義市走春，大年初一（2/17）黃敏惠市長將於嘉義城隍廟、九華山地藏庵及文化局文化廣場等地，發送限量「粉紅超馬」小紅包、初二(2/18)則在文財殿、初九(2/25)則會在玉皇宮發放，歡迎大家過年來嘉義市，把幸福迎回家。
