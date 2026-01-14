馬年迎春棗登場！高雄首選蜜棗限量開賣 好運棗棗到

▲高雄首選蜜棗禮盒產地直送登場，果實翠綠飽滿、顆顆套網保護，甜脆多汁如「綠寶石」，是農曆年前送禮自用的熱門首選。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市為全台蜜棗最大產區，冬季日照充足、日夜溫差明顯，造就蜜棗生長的絕佳環境。高雄蜜棗果實碩大飽滿、皮薄多汁、口感清脆甘甜，外觀翠綠如玉，被譽為「綠寶石」，更有「臺灣青蘋果」的美名。

為讓消費者品嚐到產地直送、品質頂級的蜜棗，高市府農業局攜手轄內產地農會，推出「高雄首選蜜棗禮盒」，即日起於「高雄首選電商平台」開放預購。5台斤裝特級蜜棗禮盒每盒售價888元，預計自1月15日起由產地新鮮出貨，數量有限，售完為止。

「高雄首選電商平台」為全台首創、第一個由公部門輔導成立的農產電商平台，協助在地農漁產品即時上架、免收上架費用，嚴選具備產銷履歷、三章一Q等認證的優質農漁產品，讓消費者買得安心、吃得放心，一站式選購高雄優質物產。

農業局局長姚志旺表示，高雄蜜棗不僅產量居全台之冠，果型大、品質穩定、口感極佳，翠綠討喜的外觀深受市場青睞。蜜棗富含維生素C，可連皮食用，甜脆多汁的口感令人回味無窮；加上產期多集中於農曆年前後，象徵「吉利、早到好運」，向來是年節送禮最受歡迎的伴手禮之一。

高雄蜜棗生產面積710公頃，總產量超過1.2萬公噸，主要產區包括燕巢、大社、阿蓮、田寮及岡山等地，由於產地鄰近知名惡地地形「月世界」，特殊土壤富含鉀、鎂等礦物質與微量元素，使得棗果風味更加濃郁甘甜。農業局誠摯邀請民眾把握產季，於「高雄首選電商平台」(https://www.khagri.org.tw）選購高品質蜜棗與各式優質農產品，送禮自用皆相宜。（圖╱高市府農業局提供）