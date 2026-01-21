馬年迎春 凱基人壽春節服務不打烊

凱基人壽春節服務不打烊，提前發放生存金及滿期金。

農曆春節將至，將迎來長達9天的連續假期。凱基人壽客戶服務不間斷，過年期間推出貼心保戶服務措施，讓保戶能提早領取生存金或滿期金，滿足春節期間資金靈活運用的需求；春節連假期間，也提供免付費專人諮詢服務，保戶若遇到保險問題或有理賠諮詢等需求，可以即時得到專業協助，安心歡度佳節。凱基人壽秉持「以客戶為中心」理念，重視客戶權益，不斷提升各項服務品質，讓保戶都能獲得充足的保障，發揮保險轉移風險的功能。

針對生存金及滿期金支票應給付區間為2026年2月14日至2月22日者，將提前於2月6日寄出；匯款應給付區間為2月10日至2月22日之保戶，將提前於2月10日匯款。凱基人壽溫馨提醒，若民眾欲透過網路申請保單借款，外幣保單請於2月12日17:00前、台幣保單請於2月13日11:30前完成線上申請作業，以確保能順利於年前匯款，讓您春節假期資金運用更無虞。

農曆春節期間，凱基人壽0800客服專線仍持續提供專人服務，小年夜(2月15日)服務時間為08:00-20:00、除夕至初二(2月16日至2月18日)服務時間為每日08:00-18:00、初三至初五(2月19日至2月22日)服務時間為每日08:00-20:00，非上述時段提供語音信箱留言服務，客服人員將於翌日聽取留言後回電。客戶在假期中有保單相關諮詢需求，皆可獲得妥善的處理。