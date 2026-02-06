馬年迎春 松山分局市場宣導反詐 防竊與交通安全

MEITU 20260206 111030609 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市松山分局長李紹榆於115年2月5日率領犯罪預防宣導團，結合安平里巡守隊，前往南京公寓市場辦理反詐、防竊及交通安全宣導活動，趁年節採買人潮，向民眾傳遞平安迎新的重要安全觀念。

活動結合馬年迎春氛圍，安排可愛的警察大頭娃娃與民眾互動，吸引民眾駐足參與。警方重點宣導年節常見詐騙手法，提醒民眾防範扒竊與財物保管，呼籲隨身包包拉鍊拉好、現金財物不外露，購物時留意周遭環境，同時落實「一聽二掛三查證」，遇到可疑狀況立即撥打165反詐騙專線查證。

此外，警方加強交通安全宣導，提醒民眾年節期間務必遵守交通號誌、絕不酒駕、不超速，行人走行人穿越道，騎乘機車務必配戴安全帽，以維護自身與他人安全。

松山分局表示，透過結合社區民力深入市場宣導，期盼在馬年持續提升民眾防詐、防竊及用路安全意識，共同營造安心、安全的消費與生活環境。