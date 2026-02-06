馬年迺市場 文二分局啟動交通疏導 交通順暢不打結

%E4%B8%80 28 300x222 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】115年的春節連假即將展開（2月14日至2月22日，共9天）。隨著年節將近，文山區的景美、興隆、興德等傳統市場預計會湧入大量採買人潮與車潮。由於這些市場鄰近羅斯福路、興隆路及景文街等重要交通幹道，過往常因違規停車致交通壅塞，影響交通秩序及用路人安全。

為確保大家採買順心、行車平安，文山第二分局特別規劃了交通疏導方案：

一、加強交通疏導：年前針對上、下午尖峰時段，派員加強重要路口交通指揮及維持路口淨空。

二、加強巡邏執法：針對市場與大賣場周邊，嚴格取締「汽機車違停」、「併排停車」及「流動攤販違規擺攤」，維持道路通暢。

三、宣導大眾運輸：呼籲民眾優先搭乘捷運或公車前往，免去尋找車位的煩惱，也能有效節省塞車時間。

四、即時應變服務：遇嚴重交通阻塞，請直接撥打 110 反映，警方將第一時間派員到場協助疏導。