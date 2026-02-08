馬年送對禮旺整年！開運3招曝光走春送禮都藏財運密碼、星巴克限定達摩開搶
馬年到來，命理師提醒今年想要好運就要「以靜制動、借力使力」，越懂得休養生息、廣結善緣，反而越能招來好運，想要在新的一年開啟好運勢，不妨從這三大開運招數著手：
第一招「走春聚人氣」：大年初一到初五多走動拜訪親友，透過串門子聚集人氣與貴氣，為全年人脈打下好基礎。
第二招「送禮結善緣」：帶著精心挑選的伴手禮登門拜年，禮尚往來不僅展現誠意，更能在贈禮與收禮間累積貴人運與財富能量。
第三招「開運物隨身帶」：選擇帶有吉祥寓意的禮品，像是象徵「馬到成功」的限定商品、寓意「旺來」的鳳梨酥、代表「年年有餘」的烏魚子等，讓好運從年頭旺到年尾。
多位命理專家都表示，今年特別適合「躺平式開運」，與其急著衝刺不如穩紮穩打，用輕鬆自在的心態迎接一整年，反而能在不經意間遇見意想不到的好機會，這篇特別集結星巴克限定達摩系列、傳統老字號糕餅、養生醬油禮盒到頂級海味等多款開運伴手禮，讓你輕鬆挑選最適合的新春好禮！
1.新品！星巴克 吉利達摩小熊鑰匙圈
600元
2/5-售完為止星巴克台灣限定達摩主題商品
滿額打92折
源自日本的達摩不倒翁，承載著數百年來的祈福許願文化，日本人在新年時會購買達摩，先為左眼畫上瞳孔並許下心願，當願望實現時再畫上右眼表達感謝，象徵「有始有終、心想事成」，每逢新年或重要時刻，從商家開業到個人求學、求職、求財，都會透過達摩寄託美好願望，星巴克今年特別推出台灣限定「馬年達摩系列」商品，其中最吸睛的莫過於結合品牌經典小熊與日本達摩文化的「吉利達摩小熊鑰匙圈」，象徵「馬到成功、吉利好運」的雙重祝福，無論是隨身攜帶或送禮都超應景，現在星巴克全系列達摩主題商品更祭出滿額92折優惠，讓你用最划算的價格把開運好物帶回家，為新的一年開啟滿滿好運勢！
2.新品！星巴克 財氣達摩馬克杯
600元
2/5-售完為止
滿額92折
在日本達摩文化中，不同顏色的達摩代表著不同的願望，讓人們能針對自己的需求選擇最適合的開運小物，傳統紅色達摩是最經典的款式，象徵開運招福、消災解厄，適合祈求整體運勢提升；金色達摩專司財運亨通，是生意人、投資族群的最愛；粉色達摩則主掌姻緣桃花，單身者或想增進感情的人會選擇粉色祈求良緣；黃色達摩代表金榜題名、學業進步，是考生的守護吉祥物；而白色達摩則象徵身體健康、平安順遂，適合送給長輩或注重養生的朋友。星巴克今年推出的達摩馬克杯系列，把滿滿的祝福都注入馬克杯，「財氣達摩馬克杯」專為渴望財運亨通的你打造，每天用它喝咖啡，彷彿也在為自己注入滿滿財氣能量，此外還有「福氣達摩馬克杯」象徵福運滿盈，以及「鴻運達摩馬克杯」代表好運連連，三款馬克杯各有特色又都是台灣限定設計，不妨一次收集三種款式，為新年許下多元願望。
星巴克 福氣達摩馬克杯 鴻運達摩馬克杯 星巴克 財氣達摩馬克杯
3.折扣%最多！美心 金馬獻瑞精緻原味雞蛋卷禮盒156g(原味雞蛋卷 5.8gx27條)
原價459元 特價436元
農曆新年走春拜訪親友，伴手禮的選擇往往代表著送禮者的心意與品味，尤其是拜訪長輩、主管或重要客戶時，更要挑選包裝喜氣、品牌響亮、內容澎湃的禮盒，才能彰顯對對方的尊重與重視，來自香港的百年品牌美心推出的「金馬獻瑞精緻原味雞蛋卷禮盒」禮盒採用典雅酒紅色設計，搭配「萬馬奔騰」金色圖騰點綴，完美呼應馬年主題，象徵新一年萬事如意、馬到功成，這樣送出去才有面子，現在特價期間一次多買幾盒，送客戶、送長輩都能感受到滿滿誠意。
4.熱銷話題！黑豆桑 天然極品古早金豆醬油 x 天然極品全能缸底醬油 2入禮盒
原價650元 特價569元
相較於琳瑯滿目的餅乾糖果禮盒，許多精打細算的主婦其實更期待收到「用得到」的伴手禮，尤其是對於每天都要下廚的主婦來說，一瓶好醬油、一罐好油，遠比堆積如山的餅乾來得實際，這種「懂生活、知冷暖」的送禮智慧，往往更能打動人心，熱銷的黑豆桑醬油是主婦心頭好，黑豆桑堅持天然釀造工法，不添加人工化學成分，每一滴醬油都充滿純粹豆香與甘醇滋味，這次推薦黑豆桑精選兩款經典醬油組合，古早金豆醬油保留傳統釀造風味，適合涼拌、沾食，全能缸底醬油則是烹調萬用款，無論炒菜、滷肉、紅燒都能提升美味層次，特價569元的優惠組合很適合多買幾組送禮自用都好！
5.熱銷話題！佳德 鳳梨酥禮盒(12入/盒)
原價660元 特價550元
說到台灣最具代表性的伴手禮，鳳梨酥絕對穩坐冠軍寶座，無論是走春拜年、探訪親友，還是招待遠道而來的客人，一盒精緻的鳳梨酥總是最不會出錯的選擇，特別是那些需要排隊才買得到的名店佳德鳳梨酥禮盒，許多人甚至會提前好幾天預訂，就怕過年期間搶不到貨，這種「一盒難求」的熱門程度，也讓收到的人倍感珍貴，佳德以嚴選土鳳梨與冬瓜調製內餡，酸甜比例恰到好處，外皮酥鬆不油膩，每一口都能品嚐到職人的用心與堅持收服老饕，趁著難得折扣特價550元，線上就能輕鬆下，讓你省去排隊時間又能省荷包，卻同樣能展現滿滿誠意，是走春送禮最聰明又最有面子的選擇！
6.熱銷話題！鼎泰豐 金磚旺來鳳梨酥禮盒(10入/盒)
原價550元 特價480元
要送伴手禮要給國外友人、海外客戶時，選擇國際知名的台灣品牌就是最聰明的策略，許多外國旅客來台灣必訪鼎泰豐，品嚐那一顆顆摺數精準的小籠包，體驗嚴謹到近乎苛求的細膩服務，正因為這樣的國際聲望，鼎泰豐推出的伴手禮自然也成為送禮時的門面保證，無論送給誰都不失體面，特別是海外友人收到鼎泰豐的禮盒時，往往會露出驚喜的表情，因為他們認識這個品牌，知道它的價值與意義，這種「被懂得」的感動，遠勝過華麗卻陌生的包裝，本次特價480元，對於經常需要接待國際客戶的商務人士來說，多準備幾盒鼎泰豐伴手禮，既能展現台灣特色，又不失國際水準，還能方便一鍵買齊送到家！
7.新品！華得水產 野生烏魚子禮盒(6兩x1片+一口烏魚子4兩/禮盒)
原價1699元 特價1599元
烏魚子自古以來就是台灣年節餐桌上不可或缺的珍貴食材，在傳統習俗中，烏魚子因其金黃色澤象徵財富與好運，「子」更代表多子多孫、子孫滿堂的吉祥寓意，是過年圍爐宴席中象徵富貴與興旺的壓軸佳餚，送烏魚子不僅是送上珍稀美味，更傳遞著「祝你年年有餘、財運亨通」的深厚祝福，相較於一般糕餅禮盒，烏魚子禮盒更顯高檔尊貴，特別適合送給長輩、重要客戶或商務夥伴，推薦華得水產野生烏魚子禮盒，一盒裡面有就有6兩完整烏魚子一片，適合傳統烤製切片搭配蒜苗、白蘿蔔享用，品嚐那綿密濃郁的海洋鮮味，另附4兩一口烏魚子，已切成便利小塊，拆封即食、無需料理，Q彈口感讓人一口接一口停不下來，趁著特價1599元下單，當成自家圍爐或送禮都極具面子。
8.熱銷話題！【心動食刻】嘉義東石『厚切一口吃1兩裝X1袋』正野生烏魚子(嘗鮮包)
原價799元 特價399元
傳統烏魚子總給人「需要料理、程序繁複」的印象，要先泡米酒去腥、用小火慢烤、掌握火候避免焦苦，還要搭配蒜苗、白蘿蔔擺盤，光是想到這些步驟就讓許多人望之卻步，然而隨著食品加工技術進步，「一口吃烏魚子」拆封就能直接享用，完全不需要烹調，卻依然保有Q彈緊實的口感與濃郁鮮甜的海味，無論是追劇時想來點涮嘴小食、朋友聚會需要下酒良伴，一口吃烏魚子都能立刻滿足味蕾，「心動食刻」推出的嘉義東石厚切一口吃烏魚子，原價799元、特價399元，是本檔最超值的熱銷品，讓你用百元價格就能體驗野生烏魚子的珍貴美味，是自用送禮兩相宜的聰明選擇!
