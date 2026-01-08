馬年送禮不踩雷！2026馬年高顏值春節禮盒，望月、伯朗咖啡、LADY M⋯一次送進心坎裡！

（圖／品牌提供）

即將迎接農曆新年，各家業者紛紛祭出超強禮盒。從融合東方吉祥意象與精品餅藝的望月Patisserie La Lune、以咖啡與茶點堆疊年節溫度的伯朗咖啡館，到以藝術創作詮釋新年的星巴克，以及充滿節慶動感的LADY M馬年可麗捲餅禮盒，每一款讓你送禮超有面子！

2026禮盒推薦1.望月Patisserie La Lune

香港精品烘焙品牌「望月Patisserie La Lune」，憑藉其融合文化寓意與當代美學的禮盒設計，與堅持匠心的餅藝，成為許多饕客年節贈禮的品味之選。首推「瑞氣騰雲．貔貅禮盒」，精選望月最具標誌性的「經典蝴蝶酥」、「咖啡曲奇」和「開心果曲奇」，另外還有多款禮盒，每款皆承載吉祥寓意與精緻風味，延續團圓美好與新年祝福，完美契合各式贈禮情境。

廣告 廣告

望月今年特別於台北與台中地區核心商圈打造8間「新春望月快閃店」，包含台北新光三越A8、A4、台北南西店、京站時尚廣場、遠東SOGO百貨復興店、遠百板橋中山店、大遠百、台中新光三越中港店等。

（圖／品牌提供）

2026禮盒推薦2.伯朗咖啡館

伯朗咖啡館以新東方風格推出兩款春節限定聯名咖啡禮盒，結合噶瑪蘭威士忌酒桶熟陳濾掛咖啡、Guiltless 春節限定牛軋餅與琥泊茶苑設計監製的手作陶藝杯，並邀請新銳書法藝術家王意淳手寫「啡凡順心」傳遞年節祝福。「春節開運濾掛咖啡禮盒」內含6入濾掛咖啡與4入牛軋餅；「匠心典藏濾掛咖啡禮盒」內含6入濾掛咖啡、6入牛軋餅及2入手作陶藝咖啡杯。

（圖／品牌提供）

冬季住房優惠！泡湯、親子放電、年節團聚到雙城度假一次滿足

2026禮盒推薦3.星巴克

星巴克分別以童趣可愛小馬設計，以及透過藝術家Eszter Chen（陳純虹）之筆將新年創作成「星河之馬」意象，精彩營造充滿溫暖藝文氣息與故事性的春節氛圍，呈獻超過20款春節限定禮盒，多元選擇包含精緻綜合餅乾、堅果、米果、巧克力、茶點組合等，以及精選咖啡禮盒和細膩質感常溫蛋糕，每一款都充滿新年祝福心意。品味點心同時鑑賞精美藝術包裝，為送禮與團聚時刻增添滿滿儀式感，與親友共創及傳遞專屬馬年的美好回憶。

藝術聯名創作春節禮盒中，首推星巴克星韻。以喜慶紅色系禮盒包裝，完整呈現設計祝福語彙，映照新年全面啟程的美好意象。禮盒內精選TEAVANA英式紅茶與阿里山烏龍茶兩款茶包，搭配多款精巧西式脆餅與奶油捲，層次豐富、風味細膩。年度推出的新口味餅乾組合包含巧克力豆義式脆餅、焦糖起司雙色年輪蛋糕脆餅與檸檬奶油捲，每款皆值得細細品嚐，展現星巴克經典風味與創新靈感的交融，是午茶愛好者不容錯過的茶點禮盒選擇。

（圖／品牌提供）

2026禮盒推薦4.LADY M

LADY M以「躍動迎福」為設計靈感，推出2026馬年新春可麗捲餅禮盒。禮盒以奔馬為主視覺，搭配閃動波紋動畫，抽屜開合之間，馬影如生，象徵新年奔騰的氣勢與好運。

以LADY M千層蛋糕的可麗餅皮（Crêpes）為發想製作出以餅皮捲起再填入香甜內餡的「可麗捲餅」。禮盒內含32入精緻迷你可麗捲餅，香草、香橙榛果可可、椰子與覆盆子四款人氣風味，每款口味各8入。此外，禮盒內還藏有馬年皮革吊飾與限定紅包袋，滿載福氣與好運。

（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年末聚餐怎麼吃最划算？乾杯和牛199元起，原燒、和牛涮最長吃到5小時

把茶端上餐桌！「七三茶堂」台灣茶泡飯登場、英國氣泡茶SAICHO進駐高端餐廳！

日系餐飲雙強開打！「金子半之助」和牛漢堡肉天丼登場、蛋包飯名店「ポムの樹」二店開幕！