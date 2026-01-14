馬年送禮首選！產地直送 高雄首選蜜棗禮盒限量開賣

馬年迎春討吉利，高市農業局攜手產地農會推出「高雄首選蜜棗禮盒」，於高雄首選電商平台限量開賣，產地直送、新鮮應景。（高雄市農業局提供／林雅惠高雄傳真）

馬年迎春，討吉利、送好運正當時！高雄市政府農業局攜手轄內產地農會，推出「高雄首選蜜棗禮盒」，即日起於「高雄首選電商平台」限量開賣，主打產地直送、品質把關，讓民眾在年節前就能品嘗到最新鮮的高雄蜜棗。

高雄是全台蜜棗最大產區，冬季日照充足、日夜溫差大，造就蜜棗果實碩大飽滿、皮薄多汁、口感清脆甘甜，翠綠如玉的外觀，被譽為「綠寶石」，也有「台灣青蘋果」的美名，深受市場青睞。

農業局指出，此次推出的5台斤裝特級蜜棗禮盒，每盒售價888元，預計自1月15日起由產地新鮮出貨，數量有限、售完為止，適合年節送禮或自用；蜜棗富含維生素C，可連皮食用，甜脆多汁，加上產期多集中於農曆年前後，象徵「吉利、早到好運」，向來是春節熱門伴手禮。

廣告 廣告

農業局長姚志旺表示，高雄蜜棗不僅產量居全台之冠，果型大、品質穩定，主要產區包括燕巢、大社、阿蓮、田寮及岡山等地，產地鄰近知名惡地地形「月世界」，特殊土壤富含鉀、鎂等礦物質與微量元素，使棗果風味更加濃郁甘甜。

農業局也說明，「高雄首選電商平台」是全台首創、由公部門輔導成立的農產電商平台，嚴選具備產銷履歷、三章一Q等認證的農漁產品，並協助在地產品上架、免收上架費，讓消費者一站式選購、買得安心。

農業局誠摯邀請民眾把握蜜棗產季，上「高雄首選電商平台」選購高品質蜜棗與多元在地農產品，為新年添好運，也以實際行動支持高雄農業。

更多中時新聞網報導

搶救腦中風 2.68億獎勵跨院聯防

JENNIE榮登金唱片大贏家

張楷奕自虧在名廚前如新生兒