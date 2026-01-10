隨著2026馬年新春腳步接近，品牌業者看好春節贈禮需求旺盛，不約而同以濃濃台味的元素為主題，推出特色商品搶食節慶送禮市場。

天成飯店集團集合旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成世貿國際會館推出傳統年節甜點禮盒，包含「南棗核桃糕禮盒」，嚴選上等核桃與慢火熬製的黑棗泥，香氣四溢、Q軟香甜；「成就非凡鳳梨酥禮盒」選用台南關廟鳳梨，外層鬆軟金黃餅皮，包裹手工熬煮內餡，每一口都散發出濃郁果香。

緯豆集團旗下人氣港點品牌「點點心」，今年再度以創意攻占春節送禮市場，推出話題新品「雙果迎春水果豬包禮盒」，靈感取自台灣傳統農會水果禮盒，從外箱、配色到防撞包材都神還原復古台味，把熟悉的年節記憶轉化為趣味十足的造型蒸包，既吸睛又充滿話題性，送禮自享皆宜。

「雙果迎春水果豬包禮盒」內3款手工造型包子各具寓意，「蘋安包」以蘋果造型搭配蘋果醬與奶黃餡，象徵平安順遂；「橘利包」外型如柑橘，內餡融合柳橙汁、葡萄柚與金柚果肉，寓意大吉大利；「豬仔流沙包」則以紅土鹹鴨蛋製成，金黃流沙象徵財運滿盈。

林口亞昕福朋喜來登酒店推出「金馬昕喜」年節禮盒，以頂級手作法國奶油蛋捲搭配漢方精選茶，蛋捲有「奶油」與「巧克力」雙味；漢方茶飲包含「晶采茶」、「舒嗓茶」及「聰悟茶」三款；禮盒以「奔馬騰躍」為主視覺，呼應2026馬年喜氣福運。

另外，台灣知名伴手禮品牌「老楊方塊酥」，今年推出「春映璀璨」、「富貴承禧」兩款2026春節限定禮盒，從包裝設計到寓意，以及小點心皆滿載好運，讓收禮者在新年「馬」上迎來好彩頭。

其中「富貴承禧」嚴選品牌4款經典台味小點刻畫家的味道，「鹹蛋黃肉鬆三明治」選用台灣豬後腿肉炒製成蓬鬆細緻的肉鬆，再融合「老楊」招牌鹹蛋黃餅乾醬，是最能代表台味的不敗組合；「金桔雪花酥」以台灣金桔果乾搭上配棉花糖與岩鹽餅乾，果香清雅、酸度柔和，老少咸宜。

日本名古屋最具代表性的百年蝦餅老舖「桂新堂」以細膩職人工法，打造美味蝦餅。馬年新春限量禮盒有「馬年限定和風蝦煎餅祝賀綜合禮盒」精選人氣赤蝦餅與印花蝦餅，融合馬年與日本吉祥象徵，寓意開運啟新、幸福滿盈。香港精品級烘焙品牌望月Patisserie La Lune推出3款新春限定禮盒「開心果曲奇」、「咖啡曲奇」與「黑白芝麻蝴蝶酥」，以獨特風味傳遞新春祝福；呼應全球甜品界掀起「開心果熱潮」，望月嚴選義大利頂級開心果醬，匠心研製全新力作「開心果曲奇」，新品散發輕盈絲滑的堅果香氣，每一口皆洋溢濃郁幸福滋味。