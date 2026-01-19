馬年送禮！高顏值馬卡龍融合台灣風土吸睛 水果酥奔馬造型好應景

法式甜點品牌「MANO MANO」以充滿台灣意象的高顏值馬卡龍，打入年節精品禮盒市場，宛如藝術品的質感令人印象深刻。(MANO MANO提供)

「微熱山丘」迎馬年，水果酥換上喜氣新包裝，「山丘芭娜娜」新推出氣勢萬千的「奔馬」與回歸的「春字」，充滿濃濃年味。(微熱山丘提供)

農曆春節向來是贈禮高峰期，馬年送禮要怎樣才能送到心坎裡？法式甜點品牌「MANO MANO」以充滿台灣意象的高顏值馬卡龍，打入年節精品禮盒市場，這幾款台味馬卡龍去年還遠赴巴黎參展，宛如藝術品的質感驚豔不少法國人。水果甜點品牌「微熱山丘」以台灣水果入餡製作的甜點，受到不少旅客喜愛，迎接馬年，水果酥不但換上喜氣新包裝，「山丘芭娜娜」新推出氣勢萬千的「奔馬」與回歸的「春字」，讓收禮者收到賀禮，「馬」上心花怒放。

廣告 廣告

【馬年送馬卡龍 MANO MANO新春獻禮超吸睛】

「MANO MANO」以台灣茶、台灣水果與可可描繪島嶼風土，參展「巴黎巧克力沙龍展」，精緻的外觀與風味，讓法國人驚艷。(MANO MANO提供)

「MANO MANO」創立於2018年，於新竹發跡，品牌以造型設計與跨界合作打響知名度，至今全台共有6間門市。(MANO MANO提供)

台灣手工法式甜點品牌「MANO MANO」，以法式手工甜點結合精品級的設計美學聞名。品牌去年10月底受邀前進巴黎，參加被譽為全球最具代表性的巧克力盛會「巴黎巧克力沙龍展(Salon du Chocolat Paris)」，以融合台灣風味與精緻造型的多款馬卡龍驚豔亮相，讓前來逛展的法國消費者留下深刻印象。延續巴黎參展的高人氣，「MANO MANO」推出限量「島嶼之味」馬卡龍新年禮盒，在新春佳節，邀請消費者以味蕾重新認識這座島嶼所孕育的故事與獨特風味。

【台味馬卡龍工藝精湛 精緻設計吸引國際關注】

「MANO MANO」為台鐵「海風號」沿途每一個車站打造專屬的馬卡龍口味。(MANO MANO提供)

4款山形線條馬卡龍，精緻描繪出玉山、大霸尖山、雪山等台灣百岳，讓每一口都代表一段熟悉的風景。(MANO MANO提供)

創立於2018年、發跡新竹的「MANO MANO」，至今全台共有6間門市。品牌以造型設計與跨界合作打響知名度，從國際精品到科技大廠皆是合作夥伴，也是台鐵觀光列車「海風號」的指定甜點品牌。「MANO MANO」長期致力於將台灣在地食材融入法式甜點，並在工藝上不斷突破，使馬卡龍呈現如藝術品般的細膩度，也在甜點禮盒市場建立鮮明辨識度。

去年「巴黎巧克力沙龍展」集結30國、逾250個世界級品牌，「MANO MANO」以「島嶼之味」系列的台灣色彩脫穎而出，成為許多觀展者心中的亮點。品牌團隊分享不少法國人看到後驚嘆馬卡龍竟能如此精緻。團隊也提到現場更有法國老奶奶們，因禮盒售罄買不到而惋惜跺腳，成為成員參展期間既可愛又暖心的有趣回憶。「我們帶去的不是甜點，而是一份來自台灣的問候，希望讓世界以味覺認識這座島嶼。」

【島嶼之味如精品 9款馬卡龍描繪台灣山海花卉】

「島嶼之味」馬卡龍外觀以5款花卉、4款山形勾勒台灣自然景致，風味則以台灣茶與水果為主軸，結合阿里山高山烏龍、東方美人、包種茶與蜜桃、荔枝、紅心芭樂等元素，呈現茶韻與果香交織的層次。花卉部分取材自台灣原生植物，包括象徵堅韌的「阿里山龍膽花」、代表光明的「太魯閣千里光花」，以及台灣特有種「猴歡喜」，以甜點呈現山林的靈動與祝福。

4款山形馬卡龍則以玉山、大霸尖山、雪山、南湖大山為靈感，以手繪細細描繪雲海與晨光意象。9顆馬卡龍排列於禮盒中，如同9枚島嶼印記，每一口都喚起台灣人記憶深處的山海風景。

在年節送禮選擇眾多的時節，「MANO MANO」以台灣的山、茶、水果與巧克力，描繪出一幅屬於土地的風土畫；沈穩優雅的外盒搭配富含台灣意象的設計，送禮自享皆宜。

【春旺福包裝迎新 微熱山丘奔馬點心應景登場】

以台灣山蕉製作的「山丘芭娜娜」，全新登場的「奔馬」與限定回歸的「春字」，呼應春節氣氛，邊吃邊玩饒富「食」趣。(微熱山丘提供)

水果甜點品牌「微熱山丘」，迎接馬年到來，將經典的鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜，換上喜氣的「春旺福」包裝，再以靈動奔騰的馬年限定禮盒盛裝；業者以馬年英文「Horse」為靈感，Horse聽起來發音像台語的順遂之意，巧妙融入「好勢」的諧音寓意，傳遞「好勢連連」的美好祝福。特別的是，台灣山蕉「山丘芭娜娜」全新登場的「奔馬」與限定回歸的「春字」，呼應春節氣氛，可邊吃邊玩，饒富「食」趣。

今年「微熱山丘」的春節禮盒，有可吃到鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜的「春旺福禮盒」、澎湃大器的「新年頂級禮盒」及兩款經典雙酥組合，其中「新年頂級禮盒」升級搭配烏龍茶包，一次囊括3款熱銷產品與台灣在地茶香，適合與親朋好友共度團聚「食」光。

更多中時新聞網報導

路永佳為出書和連勝武口角 曲艾玲忙調停

醫院搶家庭看護 挨批政策短視

印度公開賽》戚又仁、林俊易闖8強 李楊扳倒強敵