馬年遊動物園 跟著霍斯辦案趣

記者李佩玲／臺北報導

迎接馬年到來，臺北市立動物園即起推出馬科動物特展與闖關遊戲「霍斯辦案」，將展區延伸擴大到園區各「奇蹄目」動物的活動場，並透過馬偵探「霍斯」的偵查視角，讓遊客深入探索馬科動物所面臨的生存危機，了解動物園在國際野生動物保育中扮演的關鍵角色。

動物園表示，今年生肖特展將展區散布在園內戶外的動物活動場旁，包括兒童動物區的迷你馬和家驢（馴化驢）、沙漠動物區的非洲野驢、非洲動物區的查普曼斑馬、溫帶動物區的蒙古野馬等馬科動物，且納入非洲動物區白犀牛、熱帶雨林區馬來貘等和馬科同屬奇蹄目的動物，拓展物種分類知識。

為提升互動性，動物園也推出線上闖關遊戲「霍斯辦案」，遊客將化身為偵探助手，穿梭於兒童動物區的迷你馬與家驢、沙漠動物區的非洲野驢等7大現場，並藉由「動物園智慧化導覽導航系統」，實地觀察動物行為、研讀展板資訊，完成闖關，解決偵探「霍斯」面臨的保育難題；完成7個關卡後，還可憑闖關成就頁面，兌換小禮物。

透過馬偵探「霍斯」的偵查視角，遊客可以在動物園內，深入探索馬科動物所面臨的生存危機。（臺北市立動物園提供）

臺北市立動物園生肖特展將展區散布在園內戶外的動物活動場旁。（臺北市立動物園提供）

迎接馬年到來，臺北市立動物園推出馬科動物特展與闖關遊戲「霍斯辦案」。（臺北市立動物園提供）