馬年運勢一次看！「線上求籤、擲筊」手機直接玩 在家問事不用人擠人

農曆新年將至，走春祈福是許多民眾的春節重點行程之一，很多人會利用機會求籤、擲筊，希望對2026馬年能有個明確的方向，對此Yahoo新聞特別推出「馬年祈福、求籤擲筊」、「2026丙午馬年運勢全攻略」等實用工具，讓各位信男善女在家也能一手掌握馬年運勢全攻略，無論何時何地，凡在事業、學業或感情上有所迷惘，都能即時獲得指點。

馬年新氣象，Yahoo新聞網羅三位香港命理大師的說法，想一探2026丙午馬年運勢，只要點選自己的生肖，就能一口氣看到三位老師的專業解析，一次掌握自己的整體運勢、開運顏色、飾物等資訊，讓大家趨吉避凶，新的一年同樣充滿好運。

新的一年面對新目標、新方向，難免會感到迷惘，Yahoo新聞也打造互動式線上祈福小工具，把傳統廟宇的「求籤、擲筊」直接搬到手機裡，只要默念願望點擊籤筒，就會跳出專屬開運籤詩與解析；切換到擲筊模式，今年心裡有任何疑慮都可以在這裡獲得一個出口，讓大家在家也充滿儀式感。

撰稿：吳怡萱






