郵政博物館自九日起到明年四月十二日舉行「馬的不思議」生肖郵票特展。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

中華郵政宣布，為迎接丙午馬年到來，郵政博物館十二月九日至明年四月十二日舉辦「馬的不思議」生肖郵票特展。

中華郵政表示，本次特展展出馬年生肖及與馬主題相關之郵票，以生動有趣的情境主題，全面解析馬的生態知識、神話故事、文字及藝術等豐富形象，並設有「馬兒快快跑」互動體驗，歡迎民眾馬上來郵政博物館感受馬多元不思議的驚奇魅力。

中華郵政指出，九日特展首日郵政博物館營業廳將設立臨時郵局，備有臨時郵局實寄戳、癸字戳及特展紀念戳供銷蓋集郵品。明年元月三十一日下午二時至四時於六樓展廳舉辦「揮毫送春聯．好運馬上來」活動，邀請書畫名家現場揮毫，書寫吉祥春聯，喜迎好年。