馬年郵票展出全球馬郵票150套

郵政博物館推出馬的不思議─生肖郵票特展，展出全球與馬相?郵票一五０套，特展展期到明年四月十二日止。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

郵政博物館推出馬的不思議─生肖郵票特展九日揭幕，中華郵政董事長王國材指出，本次共收集各國與馬有關的郵票共一五０套，非常值得去欣賞古今中外、真實又充滿想像的馬兒多元形象。

王國材表示，中華郵政自民國五十七年起發行新年郵票，以新歲值年的生肖為主題的生肖郵票，每十二年一輪，多年來深受許多郵迷朋友的期待與收藏。本次特展跳脫傳統框架，以情境主題呈現馬年及與馬主題相關之郵票約一五０套，內容豐富多元。

王國材指出，明(年是中華郵政公司一三０歲生日，郵政博物館也將邁入六十週年。郵政博物館過去一甲子中扮演郵政文化展示與推廣的重要角色，隨著台北館、高雄館及台中館相繼成立，串聯台灣北、中、南三區郵政展示交流空間，不定時推出特展，讓民眾得以多方欣賞郵票之美，發揚郵政文化。

郵政博物館指出，明年適逢馬年，以生肖「馬」為主題的新年郵票，已在十二月一日發行，此次馬年生肖展特別有紀念與共同慶祝意義，馬的不思議-生肖郵票特展將展出至明年四月十二日止。