馬年郵票、紀念酒 開箱迎新歲

中華郵政十二月一日發行新年郵票，圖案以「龍馬精神賀新歲」為設計概念，除了紅馬、白馬外，還有赤駒騰雲。（中華郵政提供，中央社）

記者傅希堯∕台北報導

為迎接新年來臨，中華郵政十二月一日發行馬年郵票一套二枚及小全張。金門酒廠則推出馬年玉璽酒，抽出四千名縣民可價購。

中華郵政表示，馬年郵票圖案以「龍馬精神賀新歲」為設計，一套二枚，面值為六元及十三元，小全張則為十五元。六元郵票為紅馬，寓意喜氣繁榮，祈願新年馬到成功，前程似錦；十三元郵票為白馬，寓意堅毅剛健，祝福新年一馬當先，自強不息；小全張為赤駒騰雲，氣勢如虹躍千里，象徵新年氣概如馬奔騰。

廣告 廣告

金門酒廠推出「馬到成功」馬年玉璽酒。 （中央社）

而金酒於二０一五年推出以十二生肖為主題限量玉璽酒系列，今年是最後的馬年生肖酒。二十五日舉辦「馬到成功」玉璽酒抽籤記者會，現場抽出四千名在今年十一月十一日設籍金門且年滿十八歲縣民，每人限購一盒，每盒二萬二千元。