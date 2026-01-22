馬年銀行送新春「發財水」 聚財三秘技曝光

農曆馬年春節將至，銀行紛紛推出馬年限定的發財水，台新銀推出限量馬年開運禮，聚財三秘技助客戶實現穩健財富目標。

台新銀行為臨櫃辦理業務的客戶致贈限量「聚財開運水」與「開運發財金」。（圖／台新銀行官網）

台新銀行為迎接充滿機運的馬年，於全臺分行準備多款馬年開運好禮，與客戶共享新春喜悅，並針對財富管理的貴賓，限量推出精緻設計的「金庫納財禮盒」致贈財富管理貴賓，禮盒內含馬年紅包袋、發財金，以及兩罐特別設計的開運氣泡水。

台新銀行表示，此組合成獨家的「發財開運三秘技」，陪伴客戶啟動新年財運、掌握致富先機：秘技一「雙馬奔騰開運水」：瓶身以雙馬馳騁於山水之間為意象，象徵穩固與源源不絕的生機，帶來持續的資產增長。開運水吸納過銀行金庫的財氣，建議先擺放於家中或辦公室財位，並於元宵節的中午飲用，啟動財運，讓財富如氣泡般向上攀升。秘技二「馬年紅包袋」：結合書法與馬年意象的「福」與「賀」，寓意納福聚財、祝賀資金流動順暢。建議可放入8,888元生財金，擺放於財位後再作為錢母存入台新帳戶，啟動「錢滾錢」的累積循環。秘技三「開運發財金」：經金山財神廟祈福加持，設計為金馬蹄結合金幣造型。馬蹄向上寓意「接住好運、聚集財氣」，象徵財富穩穩在手、福運長久相隨。

台北富邦銀行加碼準備十萬瓶發財水與八萬份發財金，設計採用象形文字「馬」結合古印篆刻，寓意「一馬當先」。

合庫銀行今年特別準備了外觀金光閃閃、宛如「金磚」的六萬七千份招財米，以及超過十八萬瓶的迎財水，預計在春節前後開始發送。

第一銀行與兆豐銀行也陸續準備了發財金、發財水及平安米等開運小物，要讓客戶在新的一年「米」滿幸福、財源廣進。

《中天提醒您｜民俗說法僅供參考，切勿過於迷信》

