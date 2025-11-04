馬年鍍金銀幣一馬當先 12強冠軍幣開放領取

年末掀起金銀幣收藏熱潮。臺灣銀行推出以「一馬當先」為主題的「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」，以奔騰駿馬象徵新年開運與奮進氣勢，掀起收藏熱潮。此外，為慶祝中華隊勇奪2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍所發行的紀念銀幣，自11月12日起開放領取，於預購期間完成付款的民眾，可在1個月內持身分證明文件，前往原預購時所選的臺灣銀行分行領幣。

臺灣銀行發售以明(2026)年生肖為主題的「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」，由中央造幣廠設計鑄造，全台限量5萬枚，即日起由臺灣土地銀行、中華郵政、華南銀行、臺灣中小企業銀行、玉山銀行及瑞興銀行共同發售，每枚售價新臺幣2,460元。

此枚銀幣為生肖彩色鍍金系列第7款，以「一馬當先」代表吉祥意象，描繪駿馬馳騁於幸運草原間的英姿，寓意勇往直前、馬到成功。鍍金浮雕搭配鏡面精鑄工藝，襯托立體層次與奮發精神。正面水果圖案取自張克齊先生的工筆畫《荔枝》，寓意「大發利市」，並刻有英國國王查爾斯三世肖像、重量「1 oz」，成色「Ag 999」。

臺灣銀行表示，「丙午馬年銀幣」兼具藝術與收藏價值，附有透明展示盒，適合珍藏或贈禮；而央行發行的「12強冠軍紀念銀幣」則承載全民榮耀與體育精神。2款紀念幣分別代表祝福與榮光，為歲末收藏市場注入新亮點。

而「12強冠軍紀念銀幣」是為了表彰我國代表隊榮登世界之巔的光榮時刻，由央行委託臺灣銀行發售，全台限量3.6萬枚，每人限購1枚，售價新臺幣1,600元。銀幣面額50元，含銀1/2英兩、成色Ag999。

銀幣正面以球員高舉獎盃、歡呼奪冠的場景為設計主軸，展現中華隊團結奮戰的榮耀；背面則描繪投打守等棒球動作，彰顯競技之美與拚搏精神，並刻有「GLOBAL CHAMPIONS PREMIER 12」、「2024.11.24」等字樣，紀錄冠軍時刻。民眾可於11月12日至12月11日持身分證明文件，前往原預購之臺灣銀行分行領取，逾期不予保留。

