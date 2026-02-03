



迎接 2026 金馬年到來，桃園市民期盼已久的「2026 桃園市年貨大街」即將登場！為了搶攻春節採買商機，桃園市伴手禮協會今年加碼推出熱搜等級的「好禮三重送」活動，不僅大手筆祭出 10 台 iPhone 17 手機、150 台折疊拉桿購物車，更結合公益回饋，天天從南部產地直送總計10噸的新鮮高麗菜贈予消費者，要讓市民在採買年貨之餘，也能享受「不中獎都難」的開春好采頭。

桃園市伴手禮協會表示，今年的年貨大街特別規劃「桃園、中壢雙主場」。桃園場將於2月6日至15日在桃園藝文園區率先起跑；中壢場則於2月10日至 14日在銀河廣場接棒登場。現場匯集了桃園道地且多元的年節禮盒，不論是送禮或是自家圍爐，都能滿足市民的一站式購足需求。

廣告 廣告

針對引發熱議的「好禮三重送」，協會透露獎項規格相當驚人：

第一重（滿額摸彩）： 消費滿2,000元即可獲得摸彩券，大獎包含價值超過3萬元的iPhone 17以及價值約1萬5千元的象印烘烤爐（26L）。

第二重（趣味扭蛋）： 消費滿1,000 可參加扭蛋，獎項包括市價1,200元的折疊拉桿購物車與各類優質在地小禮，兩場每日限量送出10台購物車，現扭現領。

第三重（普獎回饋）： 只要有消費，憑發票或收據不限金額，即可獲贈一顆重達4至5 的高麗菜，實質力挺農友。

備受矚目的 iPhone 17 與烘烤爐大獎，將於2月15日晚間20:00在桃園藝文園區現場舞台進行公開抽獎，中獎名單隨後將公告於桃園市政府經發局官網。

主辦單位強調，這場盛會不僅是活絡地方商機，更是要讓市民感受到「消費即回饋」的喜悅。邀請市民朋友呼朋引伴，一起到桃園、中壢年貨大街，採買地頭好禮，為家裡添喜氣、換新機！

更多新聞推薦

● 馬年開春桃園年貨大街雙場齊發 抽10台iPhone 17、送萬斤高麗菜