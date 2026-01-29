馬年開春財運曝！命理師點名「4生肖」非暴富即破產 屬豬者不虧就是賺

知名塔羅牌老師艾菲爾公開馬年開春財運，點名「4大生肖」不是暴富就是破產。示意圖／取自freepik

邁入2026年丙午馬年的第一個月，全球資金市場受星象影響，正處於「高頻爆發」卻又「極度不穩定」的狀態。知名塔羅牌老師艾菲爾示警，未來30天宇宙正上演一場「財富閃電戰」，隨著行動力火星與極端冥王星在水瓶座合相，並受天王星震盪，這股能量將考驗決斷力。艾菲爾特別點名4個生肖，未來1個月將面臨資產水位的「狂飆或海嘯」，提醒民眾務必繫好安全帶。

艾菲爾老師分析，這股星象能量象徵舊有財富邏輯崩塌與新秩序崛起，未來30天不再有「安穩賺錢」的選項，取而代之的是極致風險與對等暴利。以下為4個首當其衝的生肖運勢解析：

1.生肖鼠：閃電奇襲 短線取金

屬鼠的朋友未來30天財庫將如「心電圖」般劇烈起伏。受天王星合月影響，極可能在閒聊或滑手機的瞬間，捕捉到冷門市場波動或短期標的爆發的「快閃式」財富缺口。

這不是長線佈局的時機，而是「短線奇襲」的戰場，關鍵在於機敏與快速變現，獲利達預期請果斷收手；若猶豫錯過「視窗期」，恐從賺錢變套牢。

2.生肖蛇：豪賭局中 風險博弈

屬蛇者正處於財富的「颱風眼」中心。火冥合相激發內心野心，讓你對涉及巨額資金或高波動的投資產生強烈渴望，對財富看法變得激進，甚至有「向天借膽」的博弈心態。

若能以冷靜分析支撐衝動，這30天是資產翻倍轉捩點；但需嚴防天王星震盪引發的意外損耗。務必保持「戰略上的大膽，執行上的謹慎」。

屬馬人「偏財運」勢如破竹，無論副業、獎金或合夥收益都讓現金流豐沛，但要小心容易沉迷奢侈品或豪奢旅行。示意圖／陳儷文攝

3.生肖馬：財氣奔騰 開銷亦狂

正值本命年開端，屬馬的朋友體現了「大進大出」的格局。受火氣助燃，偏財運勢如破竹，無論副業、獎金或合夥收益都讓現金流豐沛。然而，隨之而來的是「犒賞心態」爆發，容易沉迷奢侈品或豪奢旅行。

這份運勢補的是「賺錢動力」，損的是「守財邊界」，若不刻意節制消費衝動，月底恐驚覺戶頭餘額未增，應學會控制開銷，才能留住紅馬年的開門紅。

4.生肖豬：守如泰山 避開深淵

在狂亂的資金波動中，屬豬的朋友最明智的策略是「以靜制動」。受星象衝擊，周遭充滿看似誘人實則致命的財富陷阱，無論是新興投資或高回報企劃書，在月亮合天王星磁場下，極可能是虛幻泡沫。

對屬豬者而言，這30天「不虧就是大賺」，請聽從內心不安的直覺，果斷拒絕不透明合作。專注優化現有資產，待風暴過後，你將是少數毫髮無傷的勝利者。

