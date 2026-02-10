馬年開運必備！Yahoo新春應援大禮包 線上求籤、紅包放大術趣味登場！
AI助攻數位新體驗！Yahoo App一站備齊過年必備的實用小工具！
（台北訊，2026年2月10日）馬年將至，Yahoo內容編輯團隊運用AI，在「」推出線上求籤、紅包行情、國道概況、垃圾車清運、追劇日曆等多元新春應援小工具，呈現更多樣化的內容資訊；同時搭配Yahoo App生活工具，包括可敲走煩惱的「電子木魚」、指點迷津的「答案之書」，以及幫助維持狀態的「訓練計時器」等輕量工具，透過「實務資訊」與「生活趣味」的結合，讓使用者在掌握資訊之餘，也能一站式滿足日常數位生活需求。
AI助攻數位走春新體驗！傳統儀式祈福「馬上有感」
過年時節，走春拜年行程不可少。Yahoo「馬年春節攻略」特別推出「」趣味工具，將傳統廟宇流程搬入手機螢幕，使用者只需誠心默念願望並點擊籤筒，便能獲取專屬開運籤詩。
除了祈求好運，馬年財運也要「加馬」跑起來！「」結合AI投資教練與遊戲化視覺，將紅包轉化為更有計畫的理財藍圖；「」則是挑選市值Top 20企業標的試算投資金額，讓理財變得直覺有趣，預見財富未來增值空間。
數位助手化身神隊友！人情世故、年節庶務「馬上有解」
應對繁瑣的年節庶務更需要有數位助手支援。針對難解的紅包眉角，「」計算機只需輸入金額與對象稱謂，系統便能提供人性化建議，確保回禮大方得體；計算結果還搭配幽默隨機評語與「悄悄話」，堪稱現代人的紅包社交指南。年假宅家少不了影視陪伴，「」收錄1月底至2月新開播的台、韓、陸、美劇清單，好劇不漏接、聚餐話題不間斷。
每逢長假，返鄉塞車與家事清運總是讓人焦慮。透過「」選定日期與路線，就會自動整理收費方式、高乘載管制等關鍵動態；對於不開車的族群，亦同步提供計程車加成收費資訊，精準掌握移動成本。「」則整合全台收運時程，一鍵即可查詢各區清運動態，讓用戶能從容優雅地等待垃圾車動人旋律到來。
身心平衡迎新春！Yahoo App打造心靈綠洲，保持「龍馬精神」
Yahoo App輕量生活工具，讓用戶每天都能補充新能量。應對年節大吃大喝的身材挑戰，「訓練計時器」陪伴網友維持運動節奏，找回良好狀態。面對需要指引的時刻，「答案之書」為猶豫時刻提供幽默建議；可累積虛擬功德的「電子木魚」，則在繁忙的數位生活中開闢一方靜謐；「價值計算器」更以趣味方式換算時間價值，讓分秒更有意義。從外在的民生管理到內在的情緒支持，Yahoo與你一起「馬」上開啟充滿能量、身心平衡的嶄新馬年。
[1] 依據市場變化，最終將依據年前封關價試算。
