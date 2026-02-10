馬年開運必備！Yahoo新春應援大禮包 線上求籤、紅包放大術趣味登場！

（台北訊，2026年2月10日）馬年將至，Yahoo內容編輯團隊運用AI，在「馬年春節攻略」推出線上求籤、紅包行情、國道概況、垃圾車清運、追劇日曆等多元新春應援小工具，呈現更多樣化的內容資訊；同時搭配Yahoo App生活工具，包括可敲走煩惱的「電子木魚」、指點迷津的「答案之書」，以及幫助維持狀態的「訓練計時器」等輕量工具，透過「實務資訊」與「生活趣味」的結合，讓使用者在掌握資訊之餘，也能一站式滿足日常數位生活需求。

不用排隊擠廟宇!Yahoo「馬年祈福、求籤擲筊」,線上祈福「馬上有感」!

AI助攻數位走春新體驗！傳統儀式祈福「馬上有感」

過年時節，走春拜年行程不可少。Yahoo「馬年春節攻略」特別推出「馬年祈福、求籤擲筊」趣味工具，將傳統廟宇流程搬入手機螢幕，使用者只需誠心默念願望並點擊籤筒，便能獲取專屬開運籤詩。

紅包眉角多！快使用Yahoo「紅包迴力鏢」，再輔以「紅包放大術」、「紅包台股計算機」，理財規劃「馬上開始」！

除了祈求好運，馬年財運也要「加馬」跑起來！「馬年紅包放大術」結合AI投資教練與遊戲化視覺，將紅包轉化為更有計畫的理財藍圖；「紅包台股計算機」則是挑選市值Top 20企業標的試算投資金額[1]，讓理財變得直覺有趣，預見財富未來增值空間。

數位助手化身神隊友！人情世故、年節庶務「馬上有解」

應對繁瑣的年節庶務更需要有數位助手支援。針對難解的紅包眉角，「紅包迴力鏢」計算機只需輸入金額與對象稱謂，系統便能提供人性化建議，確保回禮大方得體；計算結果還搭配幽默隨機評語與「悄悄話」，堪稱現代人的紅包社交指南。年假宅家少不了影視陪伴，「追劇日曆」收錄1月底至2月新開播的台、韓、陸、美劇清單，好劇不漏接、聚餐話題不間斷。

過年宅家不無聊！Yahoo「追劇日曆」讓熱門好劇不漏接！

每逢長假，返鄉塞車與家事清運總是讓人焦慮。透過「春節連假交通小幫手」選定日期與路線，就會自動整理收費方式、高乘載管制等關鍵動態；對於不開車的族群，亦同步提供計程車加成收費資訊，精準掌握移動成本。「垃圾車查詢」則整合全台收運時程，一鍵即可查詢各區清運動態，讓用戶能從容優雅地等待垃圾車動人旋律到來。

Yahoo「春節連假交通小幫手」、「垃圾車查詢」化身神隊友，年節庶務「馬上有解」！(

身心平衡迎新春！Yahoo App打造心靈綠洲，保持「龍馬精神」

Yahoo App輕量生活工具，讓用戶每天都能補充新能量。應對年節大吃大喝的身材挑戰，「訓練計時器」陪伴網友維持運動節奏，找回良好狀態。面對需要指引的時刻，「答案之書」為猶豫時刻提供幽默建議；可累積虛擬功德的「電子木魚」，則在繁忙的數位生活中開闢一方靜謐；「價值計算器」更以趣味方式換算時間價值，讓分秒更有意義。從外在的民生管理到內在的情緒支持，Yahoo與你一起「馬」上開啟充滿能量、身心平衡的嶄新馬年。

Yahoo App打造數位心靈綠洲，「電子木魚」、 「答案之書」讓身心更平衡！

[1] 依據市場變化，最終將依據年前封關價試算。