馬年開運清單出爐！開運法必買好物一次看 銅板價招財這樣做最聰明｜揪愛Mei推薦

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

穿什麼、用什麼、擺什麼全公開，跟著做好運來！（圖片來源：Yahoo購物中心）

馬年一到，身邊是不是開始出現各種「想翻身、想轉運、想順一點」的小心願，「揪愛Mei」發現過年開運不只是拜拜、換錢包，連穿什麼、用什麼、家裡擺什麼，都能替新的一年加點好運氣，想要在新的一年馬到成功、好運旺旺來，還有幾招馬年專屬開運撇步一定要筆記！

㊗️開運法一：身上配戴馬年吉祥物，象徵好運隨身、貴人相助。

🧣開運法二：穿上喜氣紅色系衣物，紅色招財又辟邪，新年氛圍感滿分。

🧨開運法三：居家擺放馬年招福擺飾，鎮宅納福、提升整年運勢。

廣告 廣告

🪭開運法四：使用馬年限定生活用品，從日常小物到寢具，讓開運能量環繞生活。

「揪愛Mei」這次就幫大家整理了一份「馬年開運清單」，想替自己招好運、也想幫親友送祝福的，這篇一定要先收藏起來！

「揪愛Mei」要來分享一個開運小秘密，為什麼長輩們過年一定要戴黃金，因為黃金本身就帶有強大的招財磁場，金光閃閃的色澤象徵「財運亨通」，配戴在身上能增強個人氣場，吸引財富和好運靠近，尤其手腕是「財庫脈」所在，戴上黃金手鍊等於把財庫守好守滿，「揪愛Mei」真心大推這條Just Gold「福祿相隨」黃金手鍊，設計概念超有意義，「福」是幸福美滿，「祿」是財富豐厚，戴在手上就是把福氣和財運都綁在一起帶著走，精緻小金飾的設計不會太浮誇，上班、約會、拜年都能戴，而且現在網路限定85折根本是佛心價，近四千元的折扣直接省下來，滿6000還能抽黃金金豆，開運又聚財！

Just Gold「福祿相隨」黃金手鍊，開運又聚財！（圖片來源：Yahoo購物中心）

黃金是全世界公認的財富象徵，也是最經典的開運配飾，馬年最強開運法就是「馬年一路帶，財富一路來」，馬在十二生肖中代表積極進取、奔騰向前的能量，配戴馬年黃金飾品能啟動個人財富磁場，讓機會與貴人主動靠近，馬年限定黃金墜編織手繩，結合純金馬造型與精緻編織工藝的開運加持，雙重效果讓整年運勢如駿馬奔騰般一路旺到底，目前祭出市場最低價2,604元，等於直接對折再優惠，購買還加送馬年御守，讓開運能量加倍守護，是馬年必入手的招財聖品。

馬年限定黃金墜編織手繩祭出市場最低價2,604元，等於直接對折再優惠。（圖片來源：Yahoo購物中心）

「過得爽的人,馬年運氣最好」知名命理師在農曆新年前夕指出，馬年想要財運亨通、事業順遂，關鍵就在於「身心舒暢」，睡得舒服、睡得好，白天才有充沛能量迎接機會，好運自然一路來，Tonia Nicole東妮寢飾推出的100%精梳棉床包組，完美符合「睡得好才能運勢好」的馬年開運概念，這套經典熱銷款採用精梳細綿加工技術，觸感柔順親膚，吸濕透氣特性讓肌膚整夜乾爽舒適不悶熱，鋪棉兩用被設計更讓春夏秋冬都能使用，網路獨賣價2,380元，不到2,400元就能提升睡眠品質，為自己打造「舒適生活圈」，讓馬年從每一個好眠的早晨開始累積好運能量，是最實際也最划算的開運投資。

Tonia Nicole東妮寢飾100%精梳棉床包組，網路獨賣價2,380元。（圖片來源：Yahoo購物中心）

農曆新年前，不少家庭開始著手佈置居家開運擺飾，而馬年最應景的開運物，非「招福馬擺飾」莫屬，馬象徵「一馬當先」、「馬到成功」，台隆手創館引進的日本藥師窯錦彩招福馬擺飾，以精湛工藝呈現馬年吉祥寓意，色彩喜氣細膩、造型生動討喜，擺放在家中玄關或客廳，能為全家帶來積極向上的能量磁場，日本藥師窯以製作開運招福擺飾聞名，每件作品都蘊含祈福心意，象徵全家福氣滿滿，無論送禮或自用都相宜，目前指定馬年開運商品兩件享95折優惠，可為家中增添新年喜氣，也是送給長輩、親友最體面的新春賀禮。

台隆手創館引進的日本藥師窯錦彩招福馬擺飾，為家中增添新年喜氣。（圖片來源：Yahoo購物中心）

農曆新年有個流傳已久的開運習俗，穿上全新的紅色內衣象徵「從裡到外煥然一新」，能為自己帶來整年的好運與正能量，特別是紅色自古被視為招財、辟邪的吉祥色。穿在最貼身的位置，等於把好運緊緊守護在身邊，曼黛瑪璉&瑪登瑪朵看準新年開運商機，推出品牌週限定優惠，經典熱銷的質感紅色系內衣任選3件49折，等於一件只要840元，不只顏色喜氣，設計更是講究，3/4罩杯搭配高脅中脊版型完美包覆側邊副乳，單插片設計讓衣身穩定舒適，固定式肩帶+U型美背加強提托力道不易滑落，側提托片更能集中托高、美化圓潤胸型，從內在美出發，讓好運從裡到外散發出來！

曼黛瑪璉&瑪登瑪朵品牌週，開運內衣優惠多！（圖片來源：Yahoo購物中心）

紅色在傳統文化中象徵喜慶、吉祥與好運，穿上紅色衣服迎接新年，不僅能驅邪避凶，更能為自己招來財運與貴人運，不少人已經開始準備紅色新衣，準備在新年期間穿出喜氣、穿出好運氣，想要低調開運又不失時尚感，a la sha推出的毛毛邊熊熊連帽帽T不能錯過，可愛的熊熊設計搭配毛毛邊細節，既俏皮又溫暖，無論是搭配紅色配件營造新年氛圍，或直接選擇紅色系款式應景過年，都能輕鬆穿出喜氣與個人風格，連帽設計實穿又保暖，適合冬季穿搭，滿額還享10%優惠，用更划算的價格為自己添購一件開運新衣。

a la sha新品毛毛邊熊熊連帽Ｔ，可愛又有新年感！（圖片來源：Yahoo購物中心）

年前檔期各大品牌紛紛祭出優惠，許多日常必備的生活用品都有年度好康，揪愛Mei提醒大家，現在正是精明消費者「聰明囤貨」的最佳時機，像三麗鷗推出的Hello Kitty加蓋加厚純水柔濕巾，限時特價499元，滿額還能再享10%優惠，等於用更低價格就能帶回家，這種好康不買真的會後悔，「揪愛Mei」真心推薦Hello Kitty可愛包裝放在家裡、包包裡都超療癒，加蓋設計能保持濕巾濕潤不乾燥超貼心，加厚純水材質溫和親膚，無論擦手、擦臉或幫寶寶使用都安心，過年期間無論是在家待客、外出拜年、帶小朋友走春都用得到，這種消耗品囤再多都不嫌多，趁現在好康優惠趕快囤起來，CP值超高，「揪愛Mei」自己也要多買幾組備著啦！

三麗鷗Hello Kitty加蓋加厚純水柔濕巾，限時特價499元，滿額再折10%CP值超高！（圖片來源：Yahoo購物中心）

農曆新年期間，社群媒體上最熱門的曬照主題，一定有「毛孩新年穿搭」，「揪愛Mei」身邊越來越多毛爸媽，過年準備清單裡一定會幫毛孩也準備一份，特別是今年馬年，幫毛孩戴上「馬上有錢」圍兜，不僅可愛到爆表，還有滿滿好運加持，帶出門拜年絕對是全場焦點，「揪愛Mei」大推這款寵愛毛宅的「馬上有錢」圍兜，正反面都是新年喜氣設計，「馬上有錢」字樣超吉利，讓毛孩戴上就立刻充滿年節感，最棒的是圍兜不受體型限制，不管你家是小型犬、中型犬還是貓主子都能輕鬆戴，現在特價390元就能讓毛孩也擁有新年戰袍！