馬年開運清單出爐！開運法必買好物一次看 銅板價招財這樣做最聰明｜揪愛Mei推薦
馬年一到，身邊是不是開始出現各種「想翻身、想轉運、想順一點」的小心願，「揪愛Mei」發現過年開運不只是拜拜、換錢包，連穿什麼、用什麼、家裡擺什麼，都能替新的一年加點好運氣，想要在新的一年馬到成功、好運旺旺來，還有幾招馬年專屬開運撇步一定要筆記！
㊗️開運法一：身上配戴馬年吉祥物，象徵好運隨身、貴人相助。
🧣開運法二：穿上喜氣紅色系衣物，紅色招財又辟邪，新年氛圍感滿分。
🧨開運法三：居家擺放馬年招福擺飾，鎮宅納福、提升整年運勢。
🪭開運法四：使用馬年限定生活用品，從日常小物到寢具，讓開運能量環繞生活。
「揪愛Mei」這次就幫大家整理了一份「馬年開運清單」，想替自己招好運、也想幫親友送祝福的，這篇一定要先收藏起來！
折扣%最多！Just Gold 鎮金店福祿相隨黃金手鍊(網路限定)
原價31,000元 特價26,288元👉點我購買
📍1/26-2/1黃金x鑽石超品週獨家75折
「揪愛Mei」要來分享一個開運小秘密，為什麼長輩們過年一定要戴黃金，因為黃金本身就帶有強大的招財磁場，金光閃閃的色澤象徵「財運亨通」，配戴在身上能增強個人氣場，吸引財富和好運靠近，尤其手腕是「財庫脈」所在，戴上黃金手鍊等於把財庫守好守滿，「揪愛Mei」真心大推這條Just Gold「福祿相隨」黃金手鍊，設計概念超有意義，「福」是幸福美滿，「祿」是財富豐厚，戴在手上就是把福氣和財運都綁在一起帶著走，精緻小金飾的設計不會太浮誇，上班、約會、拜年都能戴，而且現在網路限定85折根本是佛心價，近四千元的折扣直接省下來，滿6000還能抽黃金金豆，開運又聚財！
市場最低價！TLH馬年黃金墜編織手繩(約重0.08錢)
原價4,875元 特價2,604元👉點我購買
📍1/26-2/1黃金x鑽石超品週
黃金是全世界公認的財富象徵，也是最經典的開運配飾，馬年最強開運法就是「馬年一路帶，財富一路來」，馬在十二生肖中代表積極進取、奔騰向前的能量，配戴馬年黃金飾品能啟動個人財富磁場，讓機會與貴人主動靠近，馬年限定黃金墜編織手繩，結合純金馬造型與精緻編織工藝的開運加持，雙重效果讓整年運勢如駿馬奔騰般一路旺到底，目前祭出市場最低價2,604元，等於直接對折再優惠，購買還加送馬年御守，讓開運能量加倍守護，是馬年必入手的招財聖品。
新品！Tonia Nicole 東妮寢飾 100%精梳棉雙人兩用被四件式床包組(均價)
原價2,665元 特價2,380元👉點我購買
「過得爽的人,馬年運氣最好」知名命理師在農曆新年前夕指出，馬年想要財運亨通、事業順遂，關鍵就在於「身心舒暢」，睡得舒服、睡得好，白天才有充沛能量迎接機會，好運自然一路來，Tonia Nicole東妮寢飾推出的100%精梳棉床包組，完美符合「睡得好才能運勢好」的馬年開運概念，這套經典熱銷款採用精梳細綿加工技術，觸感柔順親膚，吸濕透氣特性讓肌膚整夜乾爽舒適不悶熱，鋪棉兩用被設計更讓春夏秋冬都能使用，網路獨賣價2,380元，不到2,400元就能提升睡眠品質，為自己打造「舒適生活圈」，讓馬年從每一個好眠的早晨開始累積好運能量，是最實際也最划算的開運投資。
農曆新年前，不少家庭開始著手佈置居家開運擺飾，而馬年最應景的開運物，非「招福馬擺飾」莫屬，馬象徵「一馬當先」、「馬到成功」，台隆手創館引進的日本藥師窯錦彩招福馬擺飾，以精湛工藝呈現馬年吉祥寓意，色彩喜氣細膩、造型生動討喜，擺放在家中玄關或客廳，能為全家帶來積極向上的能量磁場，日本藥師窯以製作開運招福擺飾聞名，每件作品都蘊含祈福心意，象徵全家福氣滿滿，無論送禮或自用都相宜，目前指定馬年開運商品兩件享95折優惠，可為家中增添新年喜氣，也是送給長輩、親友最體面的新春賀禮。
電商平台獨家！曼黛瑪璉&瑪登瑪朵 品牌週 開運內衣任3件49折
原價1,680元 特價840元👉點我購買
📍優惠時間：1/26～2/2
農曆新年有個流傳已久的開運習俗，穿上全新的紅色內衣象徵「從裡到外煥然一新」，能為自己帶來整年的好運與正能量，特別是紅色自古被視為招財、辟邪的吉祥色。穿在最貼身的位置，等於把好運緊緊守護在身邊，曼黛瑪璉&瑪登瑪朵看準新年開運商機，推出品牌週限定優惠，經典熱銷的質感紅色系內衣任選3件49折，等於一件只要840元，不只顏色喜氣，設計更是講究，3/4罩杯搭配高脅中脊版型完美包覆側邊副乳，單插片設計讓衣身穩定舒適，固定式肩帶+U型美背加強提托力道不易滑落，側提托片更能集中托高、美化圓潤胸型，從內在美出發，讓好運從裡到外散發出來！
新品！a la sha 毛毛邊熊熊連帽長袖帽T
1,890元👉點我購買
📍滿額享10%優惠
紅色在傳統文化中象徵喜慶、吉祥與好運，穿上紅色衣服迎接新年，不僅能驅邪避凶，更能為自己招來財運與貴人運，不少人已經開始準備紅色新衣，準備在新年期間穿出喜氣、穿出好運氣，想要低調開運又不失時尚感，a la sha推出的毛毛邊熊熊連帽帽T不能錯過，可愛的熊熊設計搭配毛毛邊細節，既俏皮又溫暖，無論是搭配紅色配件營造新年氛圍，或直接選擇紅色系款式應景過年，都能輕鬆穿出喜氣與個人風格，連帽設計實穿又保暖，適合冬季穿搭，滿額還享10%優惠，用更划算的價格為自己添購一件開運新衣。
新品！三麗鷗Hello Kitty 加蓋加厚純水柔濕巾
原價599元 特價499元👉點我購買
年前檔期各大品牌紛紛祭出優惠，許多日常必備的生活用品都有年度好康，揪愛Mei提醒大家，現在正是精明消費者「聰明囤貨」的最佳時機，像三麗鷗推出的Hello Kitty加蓋加厚純水柔濕巾，限時特價499元，滿額還能再享10%優惠，等於用更低價格就能帶回家，這種好康不買真的會後悔，「揪愛Mei」真心推薦Hello Kitty可愛包裝放在家裡、包包裡都超療癒，加蓋設計能保持濕巾濕潤不乾燥超貼心，加厚純水材質溫和親膚，無論擦手、擦臉或幫寶寶使用都安心，過年期間無論是在家待客、外出拜年、帶小朋友走春都用得到，這種消耗品囤再多都不嫌多，趁現在好康優惠趕快囤起來，CP值超高，「揪愛Mei」自己也要多買幾組備著啦！
新品！【寵愛毛宅】馬年寵物馬上有錢圍兜 新品馬年寵物圍兜 新年馬上有錢 寵物新年圍脖
原價490元 特價300元👉點我購買
農曆新年期間，社群媒體上最熱門的曬照主題，一定有「毛孩新年穿搭」，「揪愛Mei」身邊越來越多毛爸媽，過年準備清單裡一定會幫毛孩也準備一份，特別是今年馬年，幫毛孩戴上「馬上有錢」圍兜，不僅可愛到爆表，還有滿滿好運加持，帶出門拜年絕對是全場焦點，「揪愛Mei」大推這款寵愛毛宅的「馬上有錢」圍兜，正反面都是新年喜氣設計，「馬上有錢」字樣超吉利，讓毛孩戴上就立刻充滿年節感，最棒的是圍兜不受體型限制，不管你家是小型犬、中型犬還是貓主子都能輕鬆戴，現在特價390元就能讓毛孩也擁有新年戰袍！
其他人也在看
全盛期逾200隻"今剩不到30隻" 遊客訪猴硐貓村問:貓呢?
生活中心／陳崇翰 新北報導新北猴硐是有名的貓村，全盛時期超過200隻貓，但最近發現貓咪明顯變少，剩下不到30隻。居民說，多數的貓結紮，加上遊客帶重口味的肉泥來餵，造成貓咪腎衰竭。負責照顧貓的貓公所，目前又還沒找到新團隊營運。里長建議，動保處未來進行有計畫繁殖，才不會讓貓村虛有其名。兩隻貓咪在草皮上快樂追逐，虎斑貓、黑白貓、小三花全都有，遊客伸手摸摸頭、拍拍屁股，貓咪一臉享受，相當親人。新北侯硐以貓村聞名，但最近不少人發現，貓的數量明顯變少。當地居民會固定餵食貓咪。（圖／民視新聞）拍拍箱子，要小貓快來吃飯，還真的很聽話。全盛時期貓村有超過200隻流浪貓，有人專門在餵，也有動保處獸醫來巡視，如今只剩不到30隻，主要是因為多數都已結紮，小貓當然跟著減少。當地居民也懷疑，許多遊客帶貓泥來餵貓，貓咪吃過量重鹹的東西，導致不少貓腎衰竭離世。猴硐居民：「因為有區域性，本來我們這一區有40幾隻，新貓老貓算一算，只剩7隻而已。(貓泥)太鹹，不能一直餵，那個只是貓的零嘴，騙牠剪指甲、吃藥，不能一直吃，現在就是都買這個來餵 ，太鹹，腎衰竭。」先前猴硐貓公所的委外廠商自行解約，還在尋找新團隊。（圖／民視新聞）光復里里長周晉億：「最多這裡1、200隻都有，可能比人多，現在少之又少。(建議)動保處那裡、貓公所要負責繁殖貓咪，放出來，養大一點放出來，你可以植晶片。」新北市過去在猴硐設立"貓公所"，委外廠商經營，但先前業者自行解約，還在找新團隊接手。當地里長和居民偶爾也會幫忙照顧，但建議動保處和貓公所應該要有計畫繁殖，否則貓咪越來越少，以後遊客來貓村，都看不到可愛的身影了。原文出處：全盛期逾200隻「今剩不到30隻」 遊客訪猴硐貓村問：貓呢？ 更多民視新聞報導快儲水！6縣市明日停水 最久10小時無水用學測第2天！蔡英文揪考生「對英文答案」 網笑：第一次跟總統對卷子好緊張冷氣團加禽流感雙重衝擊！蛋價明起再漲2元 春節前兩週共漲5元民視影音 ・ 1 天前 ・ 35
露營、車宿、外宿族激推！便攜式枕頭一躺入眠，跟充氣枕ByeBye，再加碼支撐透氣「客臥兩用」紓壓枕頭、床墊推薦
農曆新年假期要到了，少不了開始規劃連假旅遊行程，近年旅遊型態逐漸轉變，露營、車宿、多日移動行程成為不少人探索生活的新選擇。當休息地點不再侷限於飯店房間，外出過夜時的睡眠品質，也成為露營、車宿族群開始重視的重要細節。Yahoo好好買 ・ 4 天前 ・ 發表留言
【馬年最賺刮刮樂】頭獎最高2000萬元！10款已上架 中獎率最高100％
過年將至，截至目前台灣彩券今（115）年度已發行10款馬年限定刮刮樂新品，千萬元（含）以上獎項多達18個，刷新歷年春節前千萬獎最高紀錄，頭獎最高為「2000萬超級紅包」2,000萬元，但中獎率僅排第三，最高中獎率則由「金馬獎」以100％奪冠。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1
迎新春好康一次拿！統一品牌日最後補貨 滿999送整箱茶裏王不囤不行
農曆新年倒數計時，家家戶戶開始瘋狂採買年貨，但除了瓜子糖果餅乾，還有一類「隱藏版必囤清單」常常被忘記，那就是過年期間消耗超快的保久乳、飲料跟泡麵！親戚來訪飲料不夠、小孩吵著要喝茶、半夜肚子餓想泡碗麵，這些「過年突發狀況」最怕就是庫存不足，聰明的主婦主夫都知道，過年前就該趁著優惠一次囤好囤滿，這次「最後補貨潮」必鎖定「統一品牌日」，把旗下最暢銷的保久乳、茶飲、泡麵全部祭出年度最優惠價格，還加碼送限量好禮，不但滿額加送點數，最狂的是指定品滿999元直接送「茶裏王白毫烏龍975ml整箱」，限量100箱要搶要快！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
尾牙季！小孟老師揭「12星座抽獎開運密技」助財運大開
近來不少公司陸續舉辦尾牙，來犒賞員工一整年的辛苦，其中抽獎環節受到許多民眾期待，對此命理專家小孟老師也分享「12星座尾牙抽獎開運密技」，掀起網友關注。Yahoo綜合報導 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 117
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 3 小時前 ・ 89
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 14
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 51
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 5 小時前 ・ 60
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 199
Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼
Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1