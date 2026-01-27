馬年開運裝爆殺5折起 亮紅駿馬穿上身 元寶招財甩俗味

lululemon開賣2026年新春限定系列服裝。（lululemon提供／朱世凱台北傳真）

戶外與運動品牌順應馬年到來，推出多款兼具機能與時尚感的鞋履，輕鬆應對長時間走春需求，同步開賣亮紅色等應景色調服飾，為新年造型注入活力，更間接帶來開運好寓意。

lululemon汲取農曆新年的節慶氛圍推2026年新春限定系列服裝，結合節日色彩與寫意水墨，勾勒出生肖「馬」的意象，並以金色刺繡點綴細節，呈現精緻簡約的造型，除了經典的牛津紅與優雅的淺象牙白，更首次推致敬馬年的生肖靈感印花「Lunar Plumes Red Multi」，透過動態圖案與流暢線條，展現具有動感與優雅的姿態。

Gap「馬年系列」將美式復古風格與東方吉祥寓意結合。（Gap提供／朱世凱台北傳真）

Gap「馬年系列」巧妙融合生肖元素，打破過年服飾俗氣的刻板印象，焦點單品「圓領刷毛上衣」，胸前以仿舊印刷技法展現美式復古韻味，搭配駿馬剪影圖騰，以奮力前躍的姿態展現奔騰活力，象徵跨越限制，成功得分；經典Logo連帽上衣則以QR「碼」諧音作為創意發想，透過幾何像素構築出暗藏金元寶圖騰的Gap Logo迷宮，象徵馬年連破重重關卡；女裝針織上衣與童裝刷毛連帽上衣上皆有馬兒揹著錢袋的圖案，直白表述「馬上發財」的好運寓意；全台Gap門市與官網同步祭出新春限定禮遇，凡購買正價商品享6折，促銷商品還可再享折上折優惠，最低5折起。

