馬年開運錢滾錢必收！桃園護國宮限量「三大聖品」搶先曝

（生活中心／綜合報導）新春開運招財正是時候 ！桃園護國宮2026丙午年生肖點燈攻略出爐！廟方特別針對十二生肖運勢提供補財庫、安太歲、天醫燈等全方位守護建議。除了點燈補運，今年更同步推出由太子爺公親自加持的「三大限量聖品」，主打祈福與開運，為馬年「重整財庫」的必備神器 ，守護信眾的同時，也能在新的一年錢滾錢、保平安。

圖／太子招財撲滿。（桃園護國宮 提供）

2026點燈攻略亮點：屬馬安太歲、牛龍豬補財庫

針對 2026 年運勢，桃園護國宮推出生肖點燈祈福：

屬馬：適逢太歲當頭，流年壓力較大，建議安太歲與光明燈全套穩住。

屬牛、屬龍、屬豬：財庫易損、健康易失，建議重點點亮財神燈、元辰燈與天醫燈，並補財庫以守住財源。

屬鼠、屬兔、屬羊：運勢波動較大，建議透過點燈與夜拜星君保平安、穩人緣。

屬蛇、屬猴、屬雞、屬狗：亦有對應之元辰燈、財神燈或五方福德燈，建議及早補運迎接轉機。信眾現已可透過線上預約或親臨現場服務台辦理，及早為新一年佈局。

新春補運必備！「三大限量聖品」開箱

桃園護國宮今年以「祈福、開運、限量」為核心，推出三款極具收藏價值的神級結緣品：

護身太子兜平安符： 設計發想自桃園護國宮「獨腳太子」乩身降駕時所穿著的七星太極肚兜。這款平安符強調在遭遇危機時化解衝擊，守護開車族一路平安、上班族避小人招貴人，更是做生意者守財庫的隨身利器。

護國限定開運太子平安酒 (首次聯名)： 桃園護國宮首度與酒商限量發行，以「太子護國．濁酒敬天」為理念。這不僅是一瓶酒，更承載著對神明的敬意與對臺灣土地的感謝，成為春節期間極具面子與意義的伴手禮首選。

太子招財撲滿 (馬年限定款)： 結合創意發想，特色Q萌太子IP化身2026最強神明級招財器物。此款由桃園護國宮獨家發行，並經太子爺公降駕加持，強調「存的不只是錢，更是太子爺公賜予的財運與福氣」。由於名額由太子爺公決定，信眾需提前預購才有機會獲得，是新春「重整財庫」不可錯過的開運神器。

圖／護國限定開運太子平安酒。（桃園護國宮 提供）

延續心念 文創品化身日常守護力量

除了點燈與三大聖品外，現場還準備了一卡通、限定祈願馬、開運吊飾等豐富結緣品，參與點燈或啟認斗首亦有專屬滿額謝禮。此外新春初一到初五還有太子遊樂園，初四到初五神行盃四驅車賽等活動，新春期間讓您免費暢玩。

圖／桃園護國宮貼心推出生肖推薦祈福點燈表。（桃園護國宮 提供）

桃園護國宮表示，太子爺象徵勇敢、正義與守護，這些文創品旨在讓信眾在日常之中，也能感受到那份被守護的心。在混亂的世界裡，提醒大家保持初心、勇敢向前。想要在馬年搶先掌握財運與平安的信眾，千萬別錯過這次新春限定的結緣機會。

【活動資訊】2026 桃園護國宮慈善太子遊樂園

日期：02.17(二) ～ 02.21(六) 【大年初一至初五】

地點：桃園護國宮太子廟（桃園市桃園區國際路一段401巷123號）

重點活動：點燈祈福、生肖開運商品，多項遊樂設施免費暢玩、初一聖駕賜福紅包、初四初五「神行盃」四驅車大賽。

