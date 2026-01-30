馬年防竊不馬虎 出遊安心過好年

MEITU 20260130 160850496 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】農曆春節將至，年貨採購人潮逐漸湧現，臺北市政府警察局為維護市民生命與財產安全，治安工作不鬆懈。警察局表示，114年1至2月春節期間，竊盜案件好發地點以市街商店為主，包括各大商圈店家、百貨公司及地下街等，發生時段多集中於每日15時至18時。

為有效淨化治安環境，警方除針對犯罪熱時、熱點加強巡邏與查察外，亦於迪化街等年貨大街及熱門商圈加強防竊宣導，提醒民眾提高警覺，共同營造安心、安全的購物環境。

警方指出，竊嫌常利用人潮眾多時下手，例如在商圈購物或搭乘捷運等大眾運輸工具上下車時，趁民眾疏於防備，以推擠、碰撞，或利用手、雨傘、衣物遮擋視線，竊取皮夾、手機等隨身財物；另有竊嫌趁民眾於餐飲店或美食街用餐時，將皮包、手機放置於桌椅上，於點餐或前往洗手間之際伺機行竊。

臺北市政府警察局呼籲，民眾於商圈採購年貨及搭乘大眾運輸工具時，務必隨時提高警覺，將皮夾、手機等貴重物品放置於視線可及且不易被取走的位置，並留意周遭陌生人異常接近或推擠行為，以避免財物遭竊，安心平安過好年。