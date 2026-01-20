馬年限定吸睛！ 高雄「超人力霸王提燈」亮相 27號發放

高雄市 / 綜合報導

來看這吸睛的畫面！農曆馬年即將到來，高雄市府今(20)日上午開箱「馬年小物」，其中「超人力霸王小提燈」一亮相超受歡迎，而這款提燈，預計2月27至28日將在高雄港碼頭發放領取，數量有限，預計到時候會掀起排隊熱潮；另外，這次還和超商聯名推出「超人杯身」等周邊產品，不少民眾都說，相當期待。

大大的頭、小小的身體，兩顆像是鹹蛋黃的眼睛，超人力霸王經典造型提燈，散發五彩繽紛的燈光，這是今年高雄市府馬年小物，一公開亮相，民眾超級期待。

小朋友說：「超人力霸王，(過年送這個提燈有沒有很開心)有，喜歡，因為元宵節了，要有燈籠。」小朋友搶先拿到提燈，絲毫藏不住喜悅心情，高雄市國小和幼兒園之後將在學校統一發放，而一般民眾則可以在2月27日、28日下午四點，高雄港18日馬頭排隊領取，每人限領兩盞，數量有限，送完為止。

高市觀光局長高閔琳說：「它的四肢都是可以轉動的，也可以在玩的過程當中有站姿坐姿，甚至飛翔的姿勢。」

這次擺拍道具同樣也很吸睛，超人力霸王造型的娃娃，模樣超級相當可愛，象徵一馬當先的超人精神，傳遞勇敢和希望。民眾說：「這個娃娃非常可愛，很喜歡，媽媽我個人比起花燈更喜歡那個娃娃。」

而觀光局今年也攜手超商，推出超人力霸王聯名專屬杯身、一共有兩款風格，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡擺出經典戰鬥姿勢，展現守護城市光景，還有杯塞以及拍拍燈手環，提燈和聯名周邊接力登場，也讓今年春節、元宵多了滿滿英雄氣氛。

