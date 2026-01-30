馬年限定寶馬花燈裝置藝術進駐六甲落羽松林 邀民眾來走春迎福鴻運當頭

六甲區公所委託法務部矯正署臺南第二監獄製作的寶馬花燈裝置藝術進駐落羽松林，邀民眾來走春迎福鴻運當頭。（記者李嘉祥攝）

時序步入深冬，南臺灣氣溫逐漸轉涼，著名的臺南六甲落羽松森林換上繽紛的紅色妝容；為迎接落羽松季年度盛事以及即將到來的2026馬年，臺南市六甲區公所自31日起至3月1日期間舉辦「羽落季節稻六甲．松鶴逗陣遊曾文」活動，並委託法務部矯正署臺南第二監獄製作小馬花燈「寶馬home home」裝置藝術，巧妙結合落羽松生態特徵與馬年的吉祥寓意，為落羽松季活動暖身。

依據往年經驗，大約於每年1月中旬開始，六甲落羽松林葉片會由翠綠轉為金黃，再漸漸染成一片緋紅，展現漸層美景，近年已成為臺南冬季最具代表性的觀光活動之一，每年吸引數十萬名遊客湧入，不僅活絡六甲區商業活動，更成功帶動大新營區、曾文區等溪北地區周邊經濟效益，從在地農特產品、特色小吃到周邊景點觀光，皆因此受益。

六甲區長陳啟榮表示，每年落羽松季都打造不同驚喜，今年配合2026馬年推出「寶馬home home」花燈，以溫暖橙金色為主色調，象徵六甲落羽松在轉紅過程中最為璀璨的金黃－橙－紅時刻；小馬身穿喜氣洋洋的紅色唐裝，手捧金元寶，腳踏金幣與元寶底座，模樣憨態可掬且充滿活力；小馬昂首微笑表情呼應落羽松林間陽光灑落的溫暖，手持元寶造型也祝福遊客馬年「馬上有錢」，希望民眾來到六甲不僅能欣賞大自然變換的色彩，也能透過花燈感受到滿滿的祝福與喜氣。

市長黃偉哲指出，臺南不僅是文化古都，更有豐富自然景觀，六甲落羽松景色隨季節更迭而千變萬化，色彩最豐富璀璨時節正逢農曆春節，歡迎大家「稻」六甲走春，欣賞絕美落羽松，與可愛的「home home」合影，新的一年大家都能「馬到成功」、鴻運當頭。

副市長兼代民政局長姜淋煌強調，六甲落羽松季結合自然生態與在地產業，是推動地方創生最佳典範，區公所並加入裝置藝術創意巧思，為原本靜謐森林增添活潑節慶氣息，也邀請全國民眾規劃一趟深度之旅，體驗六甲人文風情。