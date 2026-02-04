馬年限定必收！阿原「馬上好」洗沐組、貝恩「馬上幸福」柔濕巾、艾瑪絲根本療癒禮盒，送禮自用都剛好！

（圖／品牌提供）

每到農曆年前，懂選的人早就開始鎖定「馬年限定」單品，畢竟實用又有好兆頭，送禮自用都不會出錯！而今年從媽媽社團到生活風格圈討論度最高的，就屬阿原與貝恩、艾瑪絲接力推出的新春限定系列，把祝福直接放進每天一定會用到的日常清潔保養裡。

阿原今年以「好運馬上到」為核心，推出2026新春限定禮盒，延續品牌擅長的青草植癒調性，把來自陽明山的草本能量轉化為過年最剛好的心意。禮盒內容從洗手、洗臉到日常防護一次包齊，選用玫瑰天竺葵、月桃等植物萃取，洗感溫和、不厚重，香氣走自然清新路線，不會過度殘留，視覺上也加入馬年寓意設計，低調卻有祝福感，很適合送給在意生活質感、又不愛浮誇包裝的人。

阿原YUAN 2026馬上好年度禮盒／1,380元 內含玫瑰天竺葵洗手慕斯430ml+顏如玉好運皂100g+艾草皂100g。（圖／品牌提供）

另一款被媽媽圈瘋狂截圖的是貝恩推出的「馬上幸福」限定版柔濕巾，粉嫩格紋加上療癒小馬圖樣，一看就很有過年氛圍~而且柔濕巾本身使用EDI超純水製成，布面厚實卻細緻、含水量高，擦拭時不易拉扯，加上成分設計刻意避開酒精、Paraben、MI、PG 與刺激性香料，嬰幼兒日常清潔或外出備用都相當安心，連不少敏感肌大人也會一起囤。

即日起至4/3凡於貝恩合作通路購買「馬上幸福限定版柔濕巾」一箱24包，登錄發票即可參加抽獎！iPhone17、Dyson吸塵器等多樣好禮等你帶回家。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

最後一個同樣被不少人列入馬年限定清單的，還有艾瑪絲推出的「根本療癒自然煥新禮盒」。主打從頭皮開始的全方位養護，特別適合過年前有染燙計畫、或想替新一年重新整理狀態的人！禮盒集結品牌熱銷的5α捷利爾頭皮淨化液、森系列洗髮精與修護產品，從清潔、調理到修護一次完成，在家也能完成沙龍等級的頭皮SPA，整體搭配森林系包裝設計，比起傳統節慶禮盒，更有一種「替自己好好照顧根本」的寓意，新年開始用剛剛好。

艾瑪絲2026節慶限定「根本療癒自然煥新禮盒」／1,499元（圖／品牌提供）





