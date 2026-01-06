馬年限定美妝搶先看！嬌蘭奢鑽金馬香水美到太犯規、怡麗絲爾膠原A醇開運禮盒可愛爆擊、LUSH馬到成功讓妳洗澡也有儀式感！

（圖／品牌提供）

農曆馬年還沒正式登場，美妝圈已經先開跑~~從香氛、保養到洗澡都能感受到新年氛圍，今年的馬年限定不只比包裝，連產品本身的概念與使用感都很有記憶點，難怪一推出就被列入過年必收清單。

嬌蘭這次直接端出收藏級規格，推出馬年限量版的「摯紅幸運淡香精奢鑽金馬蜂印瓶」！將經典蜂印瓶換上象徵熱情與好運的炙紅玻璃，瓶身中央鑲嵌鍍真金的駿馬雕飾，並點綴施華洛世奇水晶，整體就像一件高級珠寶藝術品，完全是香氛控會想收藏一輩子的那種等級。

嬌蘭摯紅幸運淡香精奢鑽金馬蜂印瓶／19,500元（圖／品牌提供）

香氣本身也很有新年專屬感，前調以玫瑰胡椒與生薑帶出微辛又明亮的開場，中調則是玫瑰與木蘭交織出的細緻花香，最後由雪松與白麝香收尾，清新中帶著溫柔木質感，不厚重卻很有存在感，可說是為新的一年準備的一道專屬幸運氣息，而不只是單單外型好看的一瓶香水。

特別為慶祝農曆新年的豐饒與熱情而創作的摯紅幸運淡香精，在清新、花香與木質深度間達成完美平衡，是一款光彩奪目、充滿活力的花香調作品。（圖／品牌提供）

如果說過年送禮最怕不實用，ELIXIR怡麗絲爾的2026馬年新春限定禮盒幾乎就是安全牌代表！攜手台灣插畫家Kurt Wu吳承暉合作，將木馬與愛心元素放進紅色禮盒中，視覺討喜又有新年意象。內容主打品牌明星「膠原A醇」系列，可依需求搭配A醇小金管、V霜或膠原精華，強調撫紋、澎潤與緊緻光澤，一組就能撐起整個過年膚況狀態，送人自用都很適合。

禮盒不僅可自行搭配指定明星品：膠原A醇超能撫紋精華、膠原緊V澎潤霜、膠原新肌光速精華，凡至指定通路購買新春限定禮盒還可獲贈2026限量吉祥馬年紅包袋，消費滿6,500元再一起帶走「膠原美肌棒」，讓你過年熬夜打牌不怕水腫。（圖／品牌提供）

想把馬年氣氛一路延伸到洗澡時間，LUSH的2026馬年限定系列存在感也很高！品牌以火馬年為靈感推出多款新品，包含「馬到成功」汽泡彈、「馬力全開」按摩芭與旭日曙光沐浴露，香氣走柑橘、香料與溫暖木質調性，搭配鮮明色彩，洗澡、泡澡都像在替新一年做能量重開機，療癒度與話題度一次到位。

LUSH馬到成功汽泡彈／320元、馬力全開按摩芭／630元、旭日曙光沐浴露100g／400元（圖／品牌提供）

彩妝部分，benefit馬年就鎖定「馬上發光限量系列」這一條線！這次它們以金色喜氣包裝推出新年限定單品，主打一抹就能提亮氣色的實用型彩妝。其中「紅粉菲菲染唇液馬上發光限定版」延續品牌經典玫瑰色調，可同時點在唇部與雙頰，質地輕薄、顏色自然暈染，打造像是天生好氣色般的紅潤感；另一款「雙色蜜粉頰彩盤馬上發光限定版」則結合柔霧豆沙色腮紅與香檳金高光，一盤就能完成血色感與立體光澤，上妝後臉部輪廓更乾淨、氣色也更亮眼，屬於過年不失手、日常也用得到的發光型彩妝。

benefit紅粉菲菲染唇液馬上發光限定版6ml／990元（圖／品牌提供）

benefit雙色蜜粉頰彩盤馬上發光限定版／1,160元（圖／品牌提供）





