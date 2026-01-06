馬年限定鞋款曝光！Converse以流蘇＋金色馬蹄鐵把好運穿上腳，鬼塚虎這雙隱藏彩蛋超驚喜

（圖／品牌提供）

馬年一到，時尚圈最先「起跑」的就是—限定球鞋。對懂穿的人來說，新年換雙鞋，等於替一整年的狀態定調，走得快不快、順不順，全看腳下這一步。今年鞋款直接把「馬年意象」玩進設計裡，速度、好運、能量全都到位，重點是還很好看！

馬年限定鞋款：Onitsuka Tiger MEXICO 66 馬年限定款

說到新年限定，能把祝福做得這麼時髦的，鬼塚虎MEXICO 66絕對榜上有名，這雙2026馬年限定款延續經典輪廓，卻在細節裡偷偷加滿彩蛋。鞋墊鋪滿馬蹄圖樣，象徵步伐穩定、一路向前。

（圖／品牌提供）





最吸睛的是鞋身中央那枚七釘金色馬蹄鐵，像是低調的幸運符，懂的人一眼就看懂。側邊虎爪紋以復古筆觸呈現，深暖色調交織亮澤紅色，層次感直接拉滿，既有節慶能量，又不失街頭態度。鞋尾拼接柔軟仿馬毛材質，走路時自然律動，讓整雙鞋多了一份生命力，更是一路穿進日常的幸運單品。

Onitsuka Tiger MEXICO 66 - 2026馬年限定款／5,180元（圖／品牌提供）

馬年限定鞋款：CONVERSE馬上「起飛」系列

如果喜歡球鞋帶點玩味與存在感，CONVERSE這次真的很會。馬上「起飛」系列以飛馬為靈感，把飛馬紋章、馬蹄鐵、金線與新年紅一次集結，整個系列就像在說：「今年要輕盈起飛了。」流蘇設計隨步伐擺動，走到哪都是焦點，完全不低調，但很有節慶氣氛。

（圖／品牌提供）





Chuck 70馬年流蘇版，用緞面質感鞋面搭配可拆式皮革流蘇，紅白配色撞擊出視覺張力，結合金色馬蹄D型環，在經典輪廓中勾勒出動感之美，瞬間變得很有新年儀式感～

CONVERSE Chuck 70馬年流蘇版（圖／品牌提供）





Run Star Trainer馬年流蘇版則走運動潮流路線，流暢線條結合三層記憶雲感鞋墊，穿起來真的輕，走一整天也不怕累。鞋跟星箭 Logo 與馬蹄細節藏得剛剛好，讓好運一路相隨。

CONVERSE Run Star Trainer馬年流蘇版（圖／品牌提供）





馬年選鞋，早就不只是圖個吉利，而是把好運、風格與實穿度一次穿上腳。不管你偏愛經典派還是張揚派，只要選對那一雙，新的一年，真的會走得比較順。

