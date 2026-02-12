馬年集好運！多款土司新春開運貼紙 讓你一撕好運馬上來
新春福氣馬上到，晨光土司今年春節再次推出佳評如潮的「新春限定開運貼紙」，讓我們在享用「晨光土司-糯米湯種系列」、「晨光 GOLD 生土司系列」的同時，也能一起收集好運貼紙，讓福氣一馬當先！新的一年有土司有財、迎晨光納福！
農曆新年就是互相傳遞祝福的好時機，過年期間晨光推出的「新年限定開運貼紙」融入馬年吉祥話元素，兼具祝福意涵與蒐集趣味，象徵馬年「迎晨光納福」、「有土司有財」的好彩頭，在享用美味土司的同時，還能抽好運籤、討吉利！而晨光土司的美味，來自對產品品質的堅持與口感表現的細緻要求，不僅製程嚴謹，亦不添加人工添加物，以保留產品本身的純淨風味。正因為對每一道製程的用心講究，晨光土司才能連年獲得 A.A. 國際無添加驗證肯定，讓新春的好運，從日常的好品質開始。
晨光品牌旗下兩大土司產品「糯米湯種系列」、「GOLD生土司系列」，連續多年榮獲A.A.國際無添加驗證，以職人極致工法來打造土司甘甜、柔軟Q彈口感。「晨光GOLD生土司系列」選用日本優質小麥粉製作，帶來純粹的小麥香氣，且採用特有的「生湯種工法」賦予生土司柔軟保濕口感，並以 90°C 高溫燙麵結合 12 小時低溫熟成技術，打造出質地柔軟、口感Q彈的生土司，帶給大家純粹不凡的美味。
「晨光土司-糯米湯種系列」則以糯米湯種工法搭配「12小時低溫熟成」將水分鎖進麵糰中，讓土司散發如米香般的自然甘甜美味，再透過「三道壓延技術」，使得每一片土司都是外層皮薄細緻、內裡片片柔軟的口感。糯米湯種系列包含晨光嚴選土司、晨光葡萄土司、晨光奶油土司，天天都能有不同口味選擇，每天早晨都能享用焙感朝氣的簡單美味。
晨光土司將新春祝福融入日常飲食，「2026/2/11~2/21晨光GOLD生土司系列任選兩件55元」及「即日起~3/３晨光葡萄土司&晨光奶油土司，搭配指定飲料組合價55元」，讓你我在春節期間享用晨光土司之餘，也能感受到滿滿的新春開運祝福！
【廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主】
