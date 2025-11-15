馬年集郵商品將開賣！金、銀錠等6款2800元起

【記者莊偉祺／台北報導】迎接馬年，全台郵局下週將開賣駿馬系列集郵商品，包含以新年郵票為主題的金、銀錠由中央造幣廠製做，還有高浮雕銅章等6款系列商品，每套售價2800元起。

中華郵政繼去年發售靈蛇系列集郵商品後，訂於11月21日起將續推出駿馬黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章等6款系列商品，委請中央造幣廠承鑄，搭配典藏包裝盒、專屬提袋及精美說明卡，說明卡由中央造幣廠簽署並加印限量序號，深具紀念意義與珍藏價值。

一、駿馬黃金鑄錠：以「新年郵票（114年版）」13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6×24.6（毫米），限量發行1500套，每套售價4萬4800元。

二、駿馬銀鑄錠2款：A、B款分別以「新年郵票（114年版）」6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26×34（毫米），限量發行2款各1000套，每套售價2800元。

三、駿馬銀鑄錠珍藏版：以駿馬銀鑄錠A、B款為套裝組合，銀鑄錠置於可展示的精美包裝盒，限量發行1500組，每組售價5500元。

四、駿馬高浮雕銅章：銅章正面圖案以生肖馬為主圖設計，材質為銅，直徑80毫米，限量發行500套，每套售價3300元。

五、喜迎駿馬金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組：內含駿馬黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行600組，每組售價5萬3600元。

駿馬系列集郵商品包含以新年郵票為主題的金、銀錠等6款系列商品。中華郵政提供

