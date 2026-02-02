馬年順行走春趣！春節搭公車出遊最便捷

新北市交通局表示，春節假期間將視搭車人潮機動增班的公車路線。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

今年春節假期自二月十四日起至二十二日為期九天，新北市交通局表示，因應春節走春與旅遊人潮，行經九份、烏來、平溪、淡水等熱門觀光旅遊區的公車路線，將視搭乘人潮機動加密班次，以提升疏運效率；另非觀光區域的路線公車，則將配合假期特性調整減少發車班次，提醒民眾出門前可先上網查詢公車動態資訊，妥善規劃行程。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，春節假期間將視搭車人潮機動增班的公車路線，包括行經淡水紅毛城、漁人碼頭的紅二六，天元宮專車和八七五；瑞芳九份老街、黃金博物館的七八八、八二七、八五六、九六五、觀光公車一七七、一七九；鶯歌新北市立美術館、陶瓷老街的七三一；烏來的八四九；三峽老街九八一、七０二；深坑老街的六六六；石碇淡蘭古道及平溪十分瀑布的七九五；八里渡船頭的七０四、紅一三、紅二二；金山老街八六二、八六三；萬里野柳地質公園、龜吼漁港七九０、九五三和坪林茶業博物館的綠十二、九二三等路線，交通局已協調客運業者視現場人潮彈性增班、加派車輛，全力疏運。

許芫綺也提醒，除了上述觀光旅遊區的公車路線外，新北市其他市區公車將配合春節假期調整發車班次，新巴士則視各區狀況部分班次或全面停駛，民眾可查閱各區公所公告的新巴士春節班次訊息；另外捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等捷運接駁公車，於除夕（十六）日和大年初一（十七日）將依假日班次減半行駛，請轉乘民眾留意。

交通局提醒，民眾除可至新北市政府交通局(https://www.traffic.ntpc.gov.tw)或大臺北公車動態資訊(https://ebus.gov.taipei/ )查詢最新公車動態外，也可利用站牌上標註的各客運場站電話洽詢。春節期間外出旅遊人潮多，建議多利用大眾運輸交通工具，省去塞車和找停車位的困擾，開心出遊。